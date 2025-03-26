CD Projekt подтвердила ориентировочный период выхода The Witcher 4

Разработчики из CD Projekt Red поделились новыми деталями относительно выпуска The Witcher 4. Игра пока не имеет точной даты релиза, но фанаты получили первые ориентиры относительно времени ее выхода.

Руководство CD Projekt коснулось темы релиза The Witcher 4 в свежем финансовом отчете за 2024 год, сообщает 24 Канал.

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Хотя мы не планируем выпускать The Witcher 4 до конца 2026 года, мы все еще находимся на пути достижения финансовых целей нашей программы поощрения акционеров,

– заявил финансовый директор CD Projekt Петр Нелюбович.

В сессии вопросов и ответов для инвесторов он снова вернулся к этому вопросу, но не добавил конкретики:

"Пока что мы не объявляем дату выхода игры. Все, что можем сказать, – это то, что The Witcher 4 не будет выпущена в рамках первого этапа нашей программы стимулирования, который завершится 31 декабря 2026 года", – объяснил Нелюбович.

Что известно об игре?

На каких платформах выйдет The Witcher 4, пока неизвестно. Однако разработка игры активизировалась осенью 2023 года.

Напомним, Цири станет новой главной героиней The Witcher 4, заменив Геральта, что существенно повлияет на игровой процесс и боевую систему. По сюжету, она прошла Испытание Травами и готовится стать настоящей ведьмой. Игра сохранит дух книжной серии Анджея Сапковского и будет отражать восточноевропейский менталитет.

Также ожидается поддержка новейших графических технологий Nvidia RTX, а разработка ведется на Unreal Engine 5.