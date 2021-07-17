Спидранер установил рекорд по скоростному прохождению Super Mario Bros. с завязанными глазами

Один геймер настолько досконально изучил известную игру Super Mario Bros., что прошел ее с завязанными глазами за рекордно короткое время. Подробности геймерского достижения в материале.

Когда стандартные прохождения и даже стандартные спидраны надоедают, на сцену выходят люди, которые не устают ставить перед собой все новые и новые вызовы. Одним из таких оказался музыкант и геймер из Нью-Йорка, под ником Crescendo.

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Следует сказать, что для поклонников приключений итальянского сантехника, проходить игру с завязанными глазами да еще и на скорость – совсем не в новинку. К примеру предыдущий рекорд времени по такому прохождению принадлежал спидранеру dodai и составил 14 минут 46 секунд, что касается привычных спидранов, то там рекорд и вообще более чем в три раза меньше.

Crescendo сумел превзойти своего предшественника почти на две минуты, пройдя игру "ослепленным" за невероятные 11 минут 55 секунд. Геймер рассказал, что начал "тренироваться" еще 29 мая, а с 19 июня перешел непосредственно к попыткам пройти игру вслепую как можно быстрее. При этом ежедневно он тратил на это нелегкое занятие примерно один-два часа, а всего провел за этим делом около 40 часов.

Полный рекордный спидран от Crescendo



Для того чтобы никто не сомневался в том, что все было выполнено честно, игрок снял весь процесс с использованием двух камер гарантируя, что он не применял никакие ухищрения, чтобы установить рекорд. Скрупулезное внимание к деталям и невероятный фокус помогли ему достичь своей цели.

Кроме привычных "глитчей" и секретов, таких как знаменитая скрытая комната в Мире 1-2, которая позволяет игрокам пропускать уровни, геймер применял также некоторые другие уникальные тактики. Однажды он считал вслух, чтобы определить, насколько близок к решающему прыжку, другой раз использовал огненный шарик, чтобы измерить расстояние между Марио и будущими препятствиями.

Crescendo убежден, что в прохождении ему изрядно помогли музыкальные способности, а мы в свою очередь убеждены в том, что такие игроки, как наш герой, показывают геймерскому сообществу, что независимо от того, сколько лет игре, она все равно может вызвать чувство безудержной радости у своих игроков, пусть иногда и довольно странными способами.