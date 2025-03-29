Кооперативная игра Split Fiction вошла в историю индустрии, побив сразу 3 мировых рекорда

Одна из главных претенденток на звание лучшей игры 2025 года Split Fiction от Hazelight уже вошла в историю индустрии, получив сразу 3 записи в Книгу рекордов Гиннеса.

Кооперативную видеоигру Split Fiction постиг настолько большой успех, что вскоре после релиза она побила сразу три мировых рекорда, информирует 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Невероятный успех и заслуженное признание

Пока киноделы ударным темпом готовят экранизацию Split Fiction, ее разработчики из Hazelight Studios во главе с Джозефом Фаресом празднуют невероятное достижение.

Дело в том, что недавно комитет Книги рекордов Гиннеса объявил, что проект побил сразу 3 мировых рекорда.

Так что, Split Fiction стала:

Локальной кооперативной видеоигрой, которую чаще всего играют в Steam (больше всего пользователей, – ред.).

Самой продаваемой локальной кооперативной видеоигрой в Steam.

Самой продаваемой локальной кооперативной видеоигрой в течение первой недели после релиза.

Вскоре после того, как стало известно об этих достижениях, на них отреагировал Джозеф Фарес.

Ого, это веселый сюрприз. Спасибо всем,

– написал главный создатель игры.

Геймеры встретили эту новость с восторгом и отметили, что студия Hazelight заслуживает всех похвал, ведь Split Fiction вышла действительно "шедевральной".