Глава Xbox прокомментировал скорый релиз STALKER 2, заинтриговав геймеров
Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о своих ожиданиях от украинской игры STALKER 2: Heart of Chornobyl, дополнительно заинтриговав геймеров в преддверии скорого релиза проекта.
Фил Спенсер верит, что STALKER 2 может побороться за звание лучшей игры 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.
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Игра точно найдет свою аудиторию
Под эгидой Microsoft и Xbox студия GSC Gamer World наконец-то завершила разработку долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl и не только украинские геймеры с нетерпением ожидают релиз амбициозного проекта.
Руководитель Xbox Фил Спенсер тоже уже не может дождаться выхода шутера.
В интервью для Game File функционер рассказал, что гордится сотрудничеством с GSC Game World и тем, что игра наконец выйдет несмотря на все проблемы, мешавшие ее многолетней разработке.
Я думаю, что она будет в списках любимых игр этого года у некоторых людей,
– сказал Спенсер.
Кроме того, Спенсер дал удивительный прогноз, который подчеркивает качество будущего продукта – Филл считает, что новый STALKER вполне может побороться за звание "Игра года".
Надеемся, что глава Xbox не бросает слов на ветер и STALKER 2 станет новой вехой в истории украинской игровой индустрии.
Заметьте, релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на Xbox Series и ПК.