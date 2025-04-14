GSC обнародовала планы развития S․T․A․L․K․E․R․ 2 Heart of Chornobyl

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World представили поквартальный план обновлений на ближайшие месяцы. До конца июня игроки получат инструменты для модификаций, новое оружие, улучшения AI и ряд технических усовершенствований.

Первый квартал после релиза игры разработчики посвятили исправлению критических ошибок: было выпущено два больших патча (1.2 и 1.3), а также несколько меньших обновлений, сообщает 24 Канал.

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Сейчас студия обнародовала план поддержки на второй квартал 2025 года – с апреля по июнь. В ближайшие месяцы игроки могут ожидать следующие нововведения:

Бета-версия инструментов для создания модификаций с поддержкой Steam Workshop и платформы mod.io;

с поддержкой Steam Workshop и платформы mod.io; Улучшения искусственного интеллекта и системы A-Life , в частности – более реалистичное поведение NPC во время укрытия и обхода, ограниченное количество гранат у врагов, а также новые действия мутантов – поедание тел и реакция на угрозы;

, в частности – более реалистичное поведение NPC во время укрытия и обхода, ограниченное количество гранат у врагов, а также новые действия мутантов – поедание тел и реакция на угрозы; Возможность подбирать трофеи с убитых монстров ;

; Опция пропуска компиляции шейдеров ;

; Поддержка ультрашироких мониторов ;

; Две новые единицы оружия ;

; Дальнейшие улучшения оптимизации, стабильности и исправления ошибок.

Также GSC напомнила, что работает над обновлением сборки S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy для PlayStation 5, Xbox Series X и S. На данный момент игры трилогии доступны на этих консолях из-за обратной совместимости.

Благодаря тщательному планированию, двойному тестированию (внутреннему и закрытому бета-тесту основных патчей), а также вашей обратной связи, [S.T.A.L.K.E.R. 2] станет игрой, на которую вы заслуживаете,

– говорится в обращении студии.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоялся 20 ноября 2024 года на PC, Xbox Series X|S и в Game Pass. Уже в течение первых двух дней было продано более миллиона копий игры, а к марту ее аудитория достигла 6 миллионов пользователей.