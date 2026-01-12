Blizzard представит новую игру во вселенной StarCraft: разработчики выбрали непривычный для серии жанр

Франшиза StarCraft, которая долгое время оставалась без новых релизов, снова оказалась в центре внимания. В медиапространстве появляется все больше сигналов о масштабном проекте, который готовят в Blizzard. Ожидается, что ближайший BlizzCon станет ключевым моментом для будущего серии.

В каком виде вернется StarCraft?

Blizzard Entertainment, по данным нескольких авторитетных источников, работает над новой игрой во вселенной StarCraft. Проект могут официально представить на BlizzCon 2026, который запланирован на 12 – 13 сентября 2026 года. По информации журналиста Джеза Кордена, именно StarCraft должен стать главным анонсом события наряду с будущими обновлениями World of Warcraft и расширением Lord of Hatred для Diablo IV, сообщает 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

Смотрите также Разработчик Call of Duty и Battlefield 6 погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе

Первые подтверждения того, что Blizzard снова взялась за StarCraft, появились еще в прошлом году. Об этом написал журналист и инсайдер Джейсон Шрайер в своей книге "Play Nice The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment". В ней он отметил, что компания работает над новой игрой в известной научно-фантастической вселенной, а разработку возглавляет Дэн Хэй – бывший руководитель команды Far Cry в Ubisoft.

По новым утечкам информации, будущий проект не будет классической стратегией в реальном времени. Речь идет о шутере от третьего лица, который по стилистике и подаче напоминает Warhammer 40 000 Space Marine. Корден утверждает, что видел ранние материалы игры, и они произвели положительное впечатление.

В то же время в Microsoft и Blizzard якобы рассматривают возможность возвращения StarCraft и в формате RTS в перспективе, но это вопрос будущих лет, пишет EGW.NEWS.

Это же было уже

Попытки создать шутер во вселенной StarCraft для Blizzard не являются чем-то новым:

Еще в 2002 году компания анонсировала StarCraft Ghost – тактическую стелс-игру, которая так и не дошла до релиза. Проект длительное время находился в подвешенном состоянии, а в 2014 году его окончательно отменили.

Позже Blizzard работала над другим шутером – StarCraft Ares, но и он был закрыт.

По информации из книги Шраера, руководство Activision осталось недовольным тем, что игра напоминала Battlefield, который внутри компании считали слабее Call of Duty.

На фоне этих неудач новый проект выглядит как еще одна попытка оживить бренд, который не получал полноценных новых игр с 2010 года, когда вышла StarCraft II. Последним релизом во франшизе стала StarCraft Remastered в 2017 году, что было лишь обновлением классики, а не новым шагом вперед.

Название, дата или комментарии?

Сейчас игра не имеет официального названия, даты выхода или подтвержденного жанра от самой Blizzard. Компания и Microsoft воздерживаются от комментариев, поэтому всю информацию следует воспринимать осторожно.

В то же время количество независимых источников, которые говорят об одном и том же проекте, свидетельствует о том, что StarCraft действительно получил шанс на новую жизнь.