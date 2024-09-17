Bethesda раскрыла новые подробности первого сюжетного дополнения к Starfield

Создатели космической RPG Starfield представили подробный обзор Shattered Space, долгожданного первого сюжетного дополнения ролевки. Зрителей посвятили в некоторые детали сюжета, геймплея и построения мира, позволяя глубже понять, чего ожидать от этого масштабного дополнения.

Что известно о сюжетном дополнении

Shattered Space перенесет игроков в город Дазра на планете Ва'руун'кай, где игрок погрузится в тайны Дома Ва'рууна – загадочного религиозного культа, поклоняющегося Великому Змею, рассказывают в Bethesda.

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Игрокам предстоит противостоять серьезной космической угрозе, вызванной неудачным экспериментом с гравитационной технологией, проведенным Домом Ва'рууна. Катастрофа привела к тому, что космос раскололся на части, захватив Дазру в гравитационные вихри и выпустив ужасных существ из других измерений в реальный мир.

Одной из ключевых тем Starfield является стремление человечества к знаниям, а Shattered Space исследует опасные последствия, к которым может привести чрезмерное увлечение этим стремлением.

Действие дополнения разворачивается через несколько недель после катастрофического эксперимента, когда Дазра пребывает в беспорядке. В центре города образовался огромный кратер, а жители отчаянно ищут пропавших близких, пытаясь справиться с ограниченными ресурсами. К хаосу добавляется исчезновение лидера Дома Ва'рууна, а крепость культа окружена таинственным силовым полем, что оставляет фракцию в хаосе.

Starfield Shattered Space: смотрите видео

Презентация, которая длилась более девяти минут, была сосредоточена в основном на элементах игрового процесса, демонстрируя сочетание сюжетного повествования, богатого окружения и космического ужаса, которые обещает подарить Shattered Space.

По словам Bethesda, дополнение будет содержать более 500 локаций, созданных вручную, и обещает быть масштабным и захватывающим.

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Релиз Shattered Space запланирован на 30 сентября и будет доступен на ПК через Steam и Microsoft Store, а также на консолях Xbox Series X и S. Стоимость дополнения составит 30 долларов, хотя игроки, владеющие премиум или коллекционным изданием Starfield, получат его без дополнительных затрат.