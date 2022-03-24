Старые сняли, а новые не добавили: Ubisoft не будет продавать русские скины в Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft сняла с продаж тематические скины российских киберспортивных команд. Также последним не достались и новые вышедшие на днях новые комплекты для Rainbow Six Siege.

В ситуации, когда весь мир вводит санкции против России, в стороне не стоят и представители киберспорта. Делают они это достаточно активно, а особенно эффективно в этом направлении работает известная компания Ubisoft.

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Новое решение Ubisoft

Начнем с того, что на днях она выпустила 14 наборов для популярной видеоигры Rainbow Six Siege. Каждый комплект посвящен конкретной известной киберспортивной команде, выступающей в этой дисциплине.

Например, украинской организации Natus Vincere достался оперативник с прозвищем "Mute". Его новый скин выполнен в классических для NAVI черно-желтых цветах. Также что-то похожее можно написать о фирменном оружии этого бойца.​

Представление новых наборов для Rainbow Six Siege: видео

Должны были получить свои тематические комплекты и российские организации Virtus.pro и Team Empire. Правда, вместо этого они получили решение о том, что могут выступать только под нейтральными флагами и тегами. Согласно последней информации, игроки из Virtus.pro будут играть под названием Outsiders, а Team Empire – PWNZ.

Также интересно, что ранее Ubisoft сняла с продаж старые скины вышеупомянутых коллективов. А это значит, что теперь эти российские киберспортивные организации не будут получать часть средств из их продаж.

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