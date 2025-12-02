Мистическая статуя в анонсе TGA 2025 – касается ли она God of War

Создатель God of War ответил касается ли известной франшизы мистический анонс от ведущего церемонии The Game Awards 2025, который тот сделал в своем профиле в соцсети X.

1 декабря Джеф Килли опубликовал загадочную фотографию с жуткой статуей, что явно намекает на анонс какого-то масштабного проекта на предстоящей The Game Awards 2025, информирует 24 Канал со ссылкой на @geoffkeighley в X.

Интересно Аниматор Rockstar Games случайно слил геймплейные моменты GTA VI

Будет ли анонс новой God of War на TGA 2025?

Геймеры сразу начали ломать себе головы на новости о какой же видеоигре намекает причудливое изображение с человеческими останками.

Среди идей были The Elder Scrolls 6, дополнения для Diablo и даже Gears of War, сообщает gamesradar+.

Одной из самых популярных теорий стало то, что пост намекает на анонс продолжения серии God of War, события которой якобы перенесут геймеров в древний Египет.

Правда, им не суждено было прожить долго, ведь их быстро опроверг сам Кори Барлог – креативный директор и главный создатель перезапуска франшизы.

Разработчик появился на стриме у блогера Люка Стивенса и кратко разбил все спекуляции геймеров:

Нет, это не GoW,

– коротко написал он.

Так что, в списке догадок осталось на одну меньше и хотя это, скорее всего, расстроит фанатов Кратоса, но даст крошку надежды поклонникам других франшиз.

Что известно о TGA 2025?