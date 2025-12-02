Мистическая статуя в анонсе TGA 2025 – касается ли она God of War
- Создатель God of War, Кори Барлог, опроверг слухи о том, что загадочная статуя в анонсе TGA 2025 касается новой игры God of War.
- Геймеры предположили, что анонс может быть связан с такими играми, как The Elder Scrolls 6, Diablo или Gears of War.
Создатель God of War ответил касается ли известной франшизы мистический анонс от ведущего церемонии The Game Awards 2025, который тот сделал в своем профиле в соцсети X.
1 декабря Джеф Килли опубликовал загадочную фотографию с жуткой статуей, что явно намекает на анонс какого-то масштабного проекта на предстоящей The Game Awards 2025, информирует 24 Канал со ссылкой на @geoffkeighley в X.
Будет ли анонс новой God of War на TGA 2025?
Геймеры сразу начали ломать себе головы на новости о какой же видеоигре намекает причудливое изображение с человеческими останками.
Среди идей были The Elder Scrolls 6, дополнения для Diablo и даже Gears of War, сообщает gamesradar+.
Одной из самых популярных теорий стало то, что пост намекает на анонс продолжения серии God of War, события которой якобы перенесут геймеров в древний Египет.
Правда, им не суждено было прожить долго, ведь их быстро опроверг сам Кори Барлог – креативный директор и главный создатель перезапуска франшизы.
Разработчик появился на стриме у блогера Люка Стивенса и кратко разбил все спекуляции геймеров:
Нет, это не GoW,
– коротко написал он.
Так что, в списке догадок осталось на одну меньше и хотя это, скорее всего, расстроит фанатов Кратоса, но даст крошку надежды поклонникам других франшиз.
Что известно о TGA 2025?
Нынешняя The Game Awards состоится в Лос-Анджелесе, в ночь на 12 декабря, в 02:30 по киевскому времени.
Традиционно церемонию будут транслировать на стриминговых платформах, среди которых YouTube, Twitch, Kick, Facebook Live и Amazon Prime.
Еще до старта голосования, видеоигра Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд церемонии, получив целых 12 номинаций.