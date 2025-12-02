Містична статуя в анонсі TGA 2025 – чи стосується вона God of War

Творець God of War відповів чи стосується відомої франшизи містичний анонс від ведучого церемонії The Game Awards 2025, який той зробив у своєму профілі в соцмережі X.

1 грудня Джеф Кіллі опублікував загадкову світлину з моторошною статуєю, що явно натякає на анонс якогось масштабного проєкту на майбутній The Game Awards 2025, інформує 24 Канал з посиланням на @geoffkeighley у X.

Чи буде анонс нової God of War на TGA 2025?

Геймери одразу почали ламати собі голови на новини про яку ж відеогру натякає химерне зображення з людськими рештками.

Серед ідей були The Elder Scrolls 6, доповнення для Diablo та навіть Gears of War, повідомляє gamesradar+.

Однією з найпопулярніших теорій стало те, що допис натякає на анонс продовження серії God of War, події якої нібито перенесуть геймерів у давній Єгипет.

Щоправда, їм не судилося прожити довго, адже їх швидко спростував сам Корі Барлог – креативний директор та головний творець перезапуску франшизи.

Розробник з'явився на стримі у блогера Люка Стівенса та коротко розбив усі спекуляції геймерів:

Ні, це не GoW,

– коротко написав він.

Отож, у списку здогадок залишилося на одну менше і хоча це, скоріше за все, засмутить фанатів Кратоса, але дасть крихту надії шанувальникам інших франшиз.

Що відомо про TGA 2025?