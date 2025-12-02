Містична статуя в анонсі TGA 2025 – чи стосується вона God of War
- Творець God of War, Корі Барлог, спростував чутки про те, що загадкова статуя в анонсі TGA 2025 стосується нової гри God of War.
- Геймери припустили, що анонс може бути пов'язаний з такими іграми, як The Elder Scrolls 6, Diablo або Gears of War.
Творець God of War відповів чи стосується відомої франшизи містичний анонс від ведучого церемонії The Game Awards 2025, який той зробив у своєму профілі в соцмережі X.
1 грудня Джеф Кіллі опублікував загадкову світлину з моторошною статуєю, що явно натякає на анонс якогось масштабного проєкту на майбутній The Game Awards 2025, інформує 24 Канал з посиланням на @geoffkeighley у X.
Чи буде анонс нової God of War на TGA 2025?
Геймери одразу почали ламати собі голови на новини про яку ж відеогру натякає химерне зображення з людськими рештками.
Серед ідей були The Elder Scrolls 6, доповнення для Diablo та навіть Gears of War, повідомляє gamesradar+.
Однією з найпопулярніших теорій стало те, що допис натякає на анонс продовження серії God of War, події якої нібито перенесуть геймерів у давній Єгипет.
Щоправда, їм не судилося прожити довго, адже їх швидко спростував сам Корі Барлог – креативний директор та головний творець перезапуску франшизи.
Розробник з'явився на стримі у блогера Люка Стівенса та коротко розбив усі спекуляції геймерів:
Ні, це не GoW,
– коротко написав він.
Отож, у списку здогадок залишилося на одну менше і хоча це, скоріше за все, засмутить фанатів Кратоса, але дасть крихту надії шанувальникам інших франшиз.
Що відомо про TGA 2025?
Цьогорічна The Game Awards відбудеться у Лос-Анджелесі, в ніч на 12 грудня, о 02:30 за київським часом.
Традиційно церемонію транслюватимуть на стримінгових платформах, серед яких YouTube, Twitch, Kick, Facebook Live та Amazon Prime.
Ще до старту голосування, відеогра Clair Obscur: Expedition 33 встановила новий рекорд церемонії, отримавши цілих 12 номінацій.