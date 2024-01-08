В 2023 году в Steam вышло рекордное количество видеоигр за все время его существования, но это не единственный рекорд, который платформе Valve удалось обновить в последнее время.

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Steam фактически является гегемоном в сфере цифровых продаж видеоигр, поэтому никого уже не удивляет рост его различных статистических показателей.

Однако, несмотря на это, платформа начала 2024 год, побив рекорд по наибольшему количеству одновременных пользователей с новым огромным количеством в 33 675 229 геймеров.

Интересно, что предыдущий рекорд был относительно свежим, ведь датировался мартом 2023 года, когда одновременно онлайн в Steam было 33 598 520 пользователей.

Динамика роста количества одновременных пользователей Steam в первую неделю 2024 года / Фото steamcharts.com

Кроме того, был побит рекорд по количеству пользователей, которые одновременно не просто были онлайн на платформе, а находились непосредственно в играх. Этот показатель достиг пика на отметке в 10 837 140 игроков.

Доподлинно не понятно, что именно стало причиной такого всплеска количества геймеров, одновременно зашедших в Steam.

Возможно, причиной этому стала какая-то из самых популярных видеоигр платформы или же зимние каникулы, однако так или иначе мы сомневаемся, что этот рекорд продержится долго.