У 2023 році в Steam вийшла рекордна кількість відеоігор за весь час його існування, але це не єдиний рекорд, який платформі від Valve вдалося оновити останнім часом.

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Steam фактично є гегемоном у сфері цифрового продажу відеоігор, тому нікого вже не дивує ріст його різноманітних статистичних показників.

Однак, попри це, платформа почала 2024 рік на ура, побивши рекорд за найбільшою кількістю одночасних користувачів із новою величезною кількістю у 33 675 229 геймерів.

Цікаво, що попередній рекорд був відносно свіжим, адже датувався березнем 2023 року, коли одночасно онлайн у Steam було 33 598 520 користувачів.

Динаміка росту кількості одночасних користувачів Steam у першому тижні 2024 року / Фото steamcharts.com

Окрім того, також було побито рекорд за кількістю користувачів, які одночасно не просто були онлайн на платформі, а перебували безпосередньо в іграх. Цей показник досяг піка на відмітці у 10 837 140 гравців.

Достеменно не зрозуміло, що саме спонукало такий сплеск кількості геймерів, які одночасно зайшли в Steam.

Можливо, причиною цьому стала якась з найпопулярніших відеоігор платформи або ж зимові канікули, однак так чи інакше ми сумніваємося, що цей рекорд протримається довго.