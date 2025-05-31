31 мая, 23:10
Stellar Blade на ПК получила демо и стала доступной в большинстве регионов
Основні тези
- Shift Up выпустила демо версию Stellar Blade для ПК, сняв региональные ограничения.
- Релиз игры на ПК запланирован на 11 июня с поддержкой DLSS 4, FSR 3, улучшенными текстурами и новым контентом.
Shift Up, южнокорейская студия-разработчик постапокалиптического экшена Stellar Blade, объявила о двух важных новостях для игроков: в игре сняли региональные ограничения и выпустили бесплатную демо-версию для ПК.
Демо предлагает ознакомиться с первым уровнем игры, включая бой с боссом, а также с дополнительным режимом, где можно испытать еще одного промежуточного босса. Весь прогресс из демо переносится в полную версию игры.
Релиз Stellar Blade на ПК (Steam и Epic Games Store) запланирован на 11 июня. В версии для ПК обещают поддержку Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3, ультрашироких экранов (21:9, 32:9), улучшенные текстуры, 25 новых костюмов и нового босса.