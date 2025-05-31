Stellar Blade на ПК получила демо и стала доступной в большинстве регионов

На старте предзаказов Stellar Blade была недоступна в 130 странах, где официально не работает PlayStation Network. Хотя привязка к аккаунту PSN на ПК была не обязательной, игроки из таких регионов не могли приобрести игру, информирует 24 Канал.

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После волны критики Shift Up пообещала решить этот вопрос с издателем – и, похоже, выполнила обещание.

30 мая игру внезапно открыли для предварительного заказа в ряде стран. Из первоначального списка заблокированных регионов удалили 126 стран, добавив лишь четыре новые. По состоянию на сейчас Stellar Blade остается недоступной в десяти регионах.

Shift Up официально не прокомментировала изменение политики доступности, однако сделала репост сообщений об этом в своем микроблоге, а также анонсировала выход демо-версии игры. Она уже доступна в 250 регионах через Steam.