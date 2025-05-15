Stellar Blade наконец-то выйдет на ПК: объявлена точная дата релиза

Stellar Blade наконец-то готовится к релизу на ПК –точная дата уже известна благодаря утечке. Игра, которая в свое время вызвала бурные дискуссии в сети, вскоре станет доступной новой аудитории.

Когда выйдет Stellar Blade на ПК

Stellar Blade появится на ПК уже в следующем месяце. По информации, что теперь доступна в сети, релиз игры в Steam якобы запланирован на 11 июня, хотя Shift Up и Sony пока официально это не подтвердили. До выхода осталось совсем немного, поэтому если это правда, в ближайшее время следует ожидать официального объявления, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Изначально Stellar Blade вышла как эксклюзив для PlayStation 5 в апреле прошлого года. За первый месяц продаж проект разошелся тиражом более миллиона копий, что позволило ему собрать вокруг себя лояльную фан-базу. Игра сочетает визуальную зрелищность с приятным боевым процессом в стиле Soulslike. Этот дебют стал очень успешным для студии Shift Up, поэтому релиз для компьютеров был вопросом времени. И действительно, еще в ноябре 2024 года стало известно, что скандальный эксклюзив PS5 выйдет на ПК.

Отдельное внимание стоит уделить главной героине – Еве. Еще до релиза игра стала объектом ожесточенной онлайн-дискуссии, поскольку ее критиковали за чрезмерную сексуализацию: привлекательная героиня, которая носит очень откровенные костюмы с эффектной физикой движений, тогда как камера намеренно показывает ее под нужными углами. Все это вызвало возмущение у некоторых пользователей. Несмотря на отсутствие глубокой сюжетной арки или эмоционального развития персонажа, Ева стала узнаваемой именно благодаря внешности.

ПК-версия, согласно утечке, получит еще более откровенные костюмы, что уже вызвало восторг у части игроков. Многие прогнозировали, что пресса быстро раскритикует проект за объективацию, однако этого не произошло – Stellar Blade получила положительные отзывы и даже попала в несколько списков лучших игр года.

Также готовится дополнительный босс Sentinel Leader, который появится как на ПК, так и в обновлении для PS5. А некоторые игроки уже мечтают попробовать игру на Steam Deck. Но главная тема обсуждения, по-прежнему, – моды. На движке Unreal Engine, который хорошо поддается модификациям, ожидается появление пользовательских костюмов, новых функций и других дополнений.