Стримерша, известная трансляциями из бассейна, стала владелицей киберспортивной команды

Одна из самых контроверсионных, но при этом самых известных стримерш Twitch объявила о приобретении киберспортивного коллектива и пригрозила коллегам по цеху.

Можно как угодно относиться к контенту, который продуцирует Кейтлин Сирагуза, более известная как Amouranth, но некуда деваться – она одна из самых популярных стримерок в Twitch и моделей Onlyfans в мире, инвесторка, владелица нескольких бизнесов, а теперь еще и киберспортивного коллектива.

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Amouranth рвется в киберспорт

В июне 2023 года, стримерша приобрела контрольный пакет акций команды Wildcard Gaming. Год спустя, Амурант объявила, что выкупила остальные доли и теперь является единоличным владельцем этого киберспортивного клуба.

По состоянию на март 2024 года состояние Сирагузы оценивалось примерно в 25 миллионов долларов.

Чтобы сообщить новость поклонникам, Кейтлин опубликовала зрелищное видео в социальных сетях.

В нем помимо прочего она также насмехается над киберспортивной сценой и рассказывает о потенциальной конкуренции со своими коллегами с Twitch.

, что Wildcard Gaming представлена во многих дисциплинах: Dota 2, WoW, Rainbow 6, PUBG Mobile, LoL и Counter-Strike 2.

Анонс приобретения Wildcard Gaming: смотреть видео

В частности в кадре появляется несколько папок, подписанных "Moist" и "Toast", а сама девушка, держа их в руках, амбициозно заявляет:

Я иду за вами!

Речь очевидно о командах Moist (принадлежит стримеру Чарльзу Уайту-младшему, он же MoistCr1TiKaL) и коллектив Toast, владельцем которого является еще один стример – Джереми Ванг, известный как Disguised Toast.

Интересно будет наблюдать за успехами Wildcard Gaming под эгидой новой владелицы.