Фанаты ждали годами: культовая Stronghold 4 неожиданно получила бесплатную версию

Средневековые стратегии редко становятся предметом пристального внимания широкой аудитории, но новая часть культовой серии Stronghold уже успела привлечь сотни тысяч игроков. Теперь все желающие могут лично оценить проект задолго до его выхода.

О выходе демо-версии Stronghold 4 сообщила британская студия Firefly Studios, входящая в состав Devolver Digital.

Смотрите также : Фанаты ждали более 10 лет: в Squadron 42 наконец-то дадут поиграть, но есть одна проблема

Бесплатная пробная версия уже доступна в Steam на странице игры. Одновременно с её запуском разработчики опубликовали семиминутный ролик, в котором продемонстрировали ключевые особенности будущей стратегии и показали основные механики.

Демо-версия Stronghold 4 — смотрите видео:

В Firefly Studios подчеркнули, что хотят создать игру, которая максимально соответствовала бы ожиданиям поклонников серии. Именно поэтому команда просит всех участников тестирования пройти специальный опрос после знакомства с демоверсией. Полученные отзывы должны помочь скорректировать баланс и усовершенствовать отдельные элементы проекта до запуска раннего доступа.

Особенно впечатляющей для разработчиков стала реакция сообщества после анонса игры на PC Gaming Show 2026. По словам студии, Stronghold 4 добавили в списки желаний более 250 тысяч пользователей Steam.

Имея более 250 тысяч добавлений в списки желаний, мы искренне благодарны всем нашим фанатам — как давним, так и новым, — которые уже ждут возможности строить, воевать и участвовать в осадах в конце этого года,

– заявили в Firefly Studios.

Возвращение к истокам серии

Stronghold 4 разработчики позиционируют как сюжетный приквел всей франшизы. События игры развернутся ещё до истории первой Stronghold, которая вышла более двух десятилетий назад и стала одной из самых известных средневековых стратегий своего времени.

Авторы обещают возвращение к основным принципам, которые сделали серию популярной. Игроки вновь окажутся в средневековой Англии, где придётся не только вести войны, но и управлять жизнью замка, развивать экономику, заботиться о населении и строить сложную систему обороны.

Отдельный акцент Firefly делает на механике осад. В студии заявляют, что именно эта составляющая получит наибольшее количество усовершенствований по сравнению с предыдущими частями серии. Осады всегда были визитной карточкой Stronghold, а новая игра должна поднять их на качественно новый уровень благодаря современным технологиям и более масштабным сражениям.

Unreal Engine 5 и постепенное развитие после запуска

Ранний доступ к Stronghold 4 начнётся до конца 2026 года. На момент запуска игрокам предложат сюжетную кампанию, режим "песочницы" и обновлённую графику на движке Unreal Engine 5.

Впрочем, не все заявленные возможности будут доступны сразу. Firefly уже подтвердила, что многопользовательский режим, отдельная экономическая кампания и кооперативное прохождение появятся только в будущих обновлениях после запуска раннего доступа.

Такой подход в последние годы стал довольно популярным среди разработчиков игр. Он позволяет вовлекать игроков в процесс совершенствования проекта и постепенно расширять его возможности на основе отзывов сообщества.

Для поклонников серии хорошей новостью станет и поддержка русского языка, которую уже подтвердили разработчики. В то же время пока неизвестно, получит ли игра украинскую локализацию.

Успех демоверсии может стать важным показателем того, насколько удачно Firefly сумеет вернуть к жизни одну из самых известных стратегических франшиз начала 2000-х. Судя по количеству добавлений в списки желаний, интерес к средневековым замкам, катапультам и масштабным осадам за эти годы никуда не исчез.