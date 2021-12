Почти год назад мы рассказывали о японском продавце модифицированных покемонов, которого полиция поймала с поличным. А уже в июле о местной преступной группе, которая занималась модифицированием сохранений для игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В этот же раз главным героем подобной истории стал житель Житомира.

Стоит начать с того, что правоохранительные органы задержали этого мужчину еще в декабре 2020 года, а обвиняли его в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин с целью подделки информации. Если проще, то он занимался "перепрошиванием" консолей из серии PlayStation, а объявления о своих услугах он размещал на разнообразных известных платформах.

Согласно данным единого государственного реестра судебных решений, в своих объявлениях он указывал, что может установить на консоль разнообразные игры. Следует добавить, что речь идет о нелицензионных видеоиграх, которые он загружал с пиратских сайтов. Для своей работы он использовал персональный компьютер и набор программ для "перепрошивания" PlayStation.

В этом документе также называются видеоигры, которые он устанавливал на консолях: Grand Theft Auto V, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3 и Call of Duty: Black Ops II. Понятно, что это очень популярные игры, правда, в этом списке есть только один проект, который можно назвать эксклюзивом PlayStation. А все остальные видеоигры всегда были доступны и на персональных компьютерах. Стоит добавить, что компания Sony не предъявляла обвинений о нарушении авторских прав.

Подсудимый признал свою вину, поэтому уже должен был оплатить штраф в размере 10 тысяч гривен. Также еще 11 тысяч гривен он должен был заплатить в качестве компенсации за проведение судебно-компьютерных экспертиз. Напоследок стоит отметить, что в документе не указано, как полиция узнала о его правонарушениях. Очень вероятно, что произошло это из-за публикации объявлений на известных платформах.

