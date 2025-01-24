Ubisoft представила сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и анонсировала первое дополнение

Компания Ubisoft и студия Ubisoft Quebec представили сюжетный трейлер игры Assassin's Creed Shadows, а также анонсировали первое дополнение под названием Claws of Awaji. Расширение станет доступным до конца 2025 года и предложит более 10 часов нового контента.

События Assassin's Creed Shadows будут разворачиваться в открытом мире феодальной Японии 1579 года, напоминает 24 Канал. Игроки получат возможность управлять двумя главными персонажами: ловкой и скрытной шиноби Наоэ и легендарным темнокожим самураем Ясуке.

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Двухминутный трейлер демонстрирует отрывки из историй обоих героев, сцены со второстепенными персонажами, а также намекает на драматическое развитие основного сюжета.

Свежий трейлер Assassin's Creed Shadows – смотрите видео:

Первое дополнение

После недавней утечки информации Ubisoft официально подтвердила планы по выпуску дополнения Claws of Awaji до конца 2025 года. Изначально оно входило в набор бонусов за предварительный заказ после отмены сезонного абонемента.

Дополнение отправит игроков на таинственный остров, где они смогут почувствовать себя жертвой, на которую охотятся. Оно добавит в игру более 10 часов игрового процесса, новое оружие (боевой посох бо), уникальное снаряжение и новые способности.

Одновременно с публикацией сюжетного трейлера Ubisoft открыла предварительные заказы. Стандартное издание Assassin's Creed Shadows стоит 70 долларов, а расширенное издание с дополнительными внутриигровыми бонусами - 90 долларов.

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Игра выйдет 20 марта 2025 года на платформах PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X/S. Кроме того, по слухам, для игры разрабатывается кооперативный режим, однако он не будет доступен на старте.