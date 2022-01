Первая часть легендарной серии файтингов вышла еще в 1992 году и была исполнена в классическом для нее 2D, а для создания анимаций использовали движения живых актеров, снятые на видео. Фанат именно такого стиля продолжает радовать поклонников франшизы новыми способами жестокой расправы над соперниками.

В то время как современные Mortal Kombat сосредоточены на сложных комбинациях и очень реалистичной графике, первая игра франшизы по сравнению с ними выглядит довольно скромно. В ней, например, было всего семь доступных бойцов на выбор, каждый из которых имел ограниченный набор уникальных ударов.

Несмотря на 30-летний возраст первого Mortal Kombat, многие геймеры до сих пор ностальгируют по этой игре "старой школы" и именно на них ориентировано творчество WeaponTheory, придумавшего новые фаталити для персонажей в классическом стиле анимации.

Шутливое "дружеское" фаталити от Сони Блейд



Энтузиаст начал с Сони Блейд, наградив ее шутливым фаталити, в котором она вместо жестокого убийства почему-то занимается фитнесом под замечательную 8-битную версию хитовой Take On Me. Даже без привычной для серии кровавости – это выглядит весело и к месту.

Кислотный маринад от шефа Рептилии



Следующим новый прием в свой арсенал получил персонаж, что не был доступным для выбора в оригинале, но являвшийся секретным соперником драку с которым нужно было "заслужить". Для него WeaponTheory, очевидно вдохновившись новогодними приготовлениями пищи, придумал фаталити "кислотный маринад", что "смягчило" тело соперника настолько, что от оно удара разлетелось на три части.

Вирус Cyrax



Напоследок геймер отошел от классических персонажей 1992 года и придумал фаталити для киборга Cyrax, который появился только в 1995 году в Mortal Kombat 3, но завоевал немалую любовь фанатов серии. В новом завершении боя Cyrax заражает соперника смертельным вирусом, после чего последнего сокрушительно атакуют неизвестные объекты в стиле Галаги.