Перша частина легендарної серії файтингів вийшла ще в 1992 році та була виконана в класичному для неї 2D, а для створення анімацій використовували рухи живих акторів, зняті на відео. Фанат саме такого стилю продовжує радувати шанувальників франшизи новими способами жорстокої розправи над суперниками.

У той час як сучасні Mortal Kombat зосереджені на складних комбінаціях і надзвичайно реалістичній графіці, перша гра франшизи у порівнянні з ними виглядає досить скромно. У ній, наприклад, було лише сім доступних бійців на вибір, кожен з яких мав обмежений набір унікальних ударів.

Попри 30-річний вік першого Mortal Kombat, багато геймерів досі ностальгують за цією грою "старої школи" і саме на них орієнтована творчість WeaponTheory, який вигадав нові фаталіті для персонажів у класичному стилі анімації.

Жартівливе "дружнє" фаталіті від Соні Блейд



Ентузіаст розпочав із Соні Блейд, нагородивши її жартівливим фаталіті у якому вона замість жорстокого вбивства чомусь займається фітнесом під чудову 8-бітну версію хітової Take On Me. Навіть без звичної для серії кривавості – це виглядає весело та автентично.​

Кислотний маринад від шефа Рептилії



Наступним новий прийом у свій арсенал отримав персонаж, що не був доступним для вибору в оригіналі, але був секретним суперником бійку з яким потрібно було "заслужити". Для нього WeaponTheory, очевидно надихнувшись новорічними приготуваннями їжі, вигадав фаталіті "кислотний маринад", яке "пом'якшило" тіло суперника настільки, що від удару те розлетілося на три частини.

Вірус Cyrax



Наостанок геймер відійшов від класичних персонажів 1992 року та вигадав фаталіті для кіборга Cyrax, який з'явився лише у 1995 році в Mortal Kombat 3, але попри це завоював чималу любов фанатів серії. У новому завершенні бою Cyrax заражає суперника смертельним вірусом, після чого останнього нищівно атакують невідомі об'єкти в стилі Галаги.