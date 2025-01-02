Украинская киберспортивная команда Hryvnia представила новый состав по Dota 2

Team Hryvnia сформировала новый состав по Dota 2 после того, как в октябре 2024 года распустила старую команду. Вот новый список игроков, которые теперь будут представлять "Гривню".

Новый состав Team Hryvnia

Коротко напомним, Team Hryvnia объявила о роспуске в своем Telegram-канале 7 октября: "К сожалению, результаты нашей команды оказались очень неутешительными, несмотря на ожидания каждого участника коллектива в большем", – написали представители "Гривны". Тогда же пообещали полностью обновить состав перед предстоящими турнирами. Ожидалось, что это произойдет уже в ноябре, однако новое объявление появилось только 1 января 2025 года, сообщает 24 Канал.

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Предыдущий состав не смог пройти квалификацию в PGL Wallachia Season 2, финишировал одиннадцатым на RES Regional Series: EU #4, а также соревновался в European Pro League 20. Однако неудачное выступление на турнире EPL стало последней каплей: Команда "Гривня" вылетела из группового этапа и приняла решение о самороспуске.

Вот как выглядит новый состав, в который вошли только граждане Украины:

Адриан "shiroikiri" Саврий.

Максим "Kai" Лошак.

Тарас "Norma" Павлов.

Илья "geO" Ясинский.

Роман "drt" Малашков.

Команда примет участие в открытых квалификациях на ESL DreamLeague Season 25 уже завтра, а также в турнирах PGL Wallachia Season 3 и ESL One Raleigh 2025 позже. Кроме того, новый состав готовится к соревнованиям на Чемпионате Украины от UPEA.