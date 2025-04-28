Турнир PGL Wallachia Season 4 завершился: кто победил и какое место взяли NAVI Junior

На турнире PGL Wallachia Season 4 наконец-то определились победители. Борьба была напряженной до самого конца, но NAVI Junior, к сожалению, не удалось добраться до финала. Какое место завоевала украинская команда и кто забрал главный приз?

Победители

Команда Team Liquid стала победителем турнира PGL Wallachia Season 4, обыграв PARIVISION в финале со счетом 3:2. Liquid выиграли три из пяти карт, демонстрируя слаженный геймплей и способность удерживать преимущество даже в самых сложных моментах. Решающая пятая карта длилась более 70 минут. За победу Team Liquid получили 300 000 долларов из общего призового фонда в один миллион долларов, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что Liquid также выиграли и предыдущий сезон PGL Wallachia Season 3.

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На втором месте на этот раз PARIVISION с украинским игроком No[o]ne-. Все его коллеги по команде – россияне.

На третьем – Tundra Esports.

Четвертое место занимает не очень известная китайская команда Team Tidebound. Она была создана лишь в начале этого года и поэтому еще не успела широко о себе заявить. Хотя мы уже могли видеть этот коллектив на ESL One Raleigh 2025, где игроки завоевали 10 место.

Как выступили NAVI Junior

Украинская NAVI Junior завершила свое выступление на турнире, заняв 7 место. Она заработала 40 000 долларов – столько же, сколько и BetBoom Team, которая занимает 8 место.

Ранее мы писали, что команда вышла в плей-офф, обыграв Falcons 23 апреля. NAVI Junior начали групповой этап чемпионата с двух поражений – от Aurora и BetBoom. Это означало, что больше они не имеют права на ошибку: еще одно поражение и они вылетают. Однако после этого игроки украинской команды победили Talon и Nigma Galaxy.

В прошлом сезоне команда не участвовала, но на PGL Wallachia Season 3 появилась основная команда Natus Vincere, которая заняла 10 место, заработав 20 000 долларов.