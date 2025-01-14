Бывшие разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 анонсировали новую RPG о вампирах

Студия Rebel Wolves, которую представляют бывшие таланты CD Projekt Red, показала большой кинематографический трейлер игры The Blood of Dawnwalker. Ожидается, что это будет "совершенно новая ролевая сага", которая начнется однопользовательской RPG с открытым миром. Сколько еще проектов в этой вселенной и в каких форматах нам следует ожидать, пока неизвестно.

Чего ожидать от игры

Rebel Wolves была создана почти два года назад, а информация о разработке ее первой игры появилась в начале 2024 года. В первом трейлере мы видим молодого человека, который несет свою маленькую сестру через средневековый европейский город, опустошенный чумой и кровожадными вампирами. После того как его останавливают вооруженные охранники, которые планировали убить девочку, сцена превращается в кровавый вампирский хаос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Вот несколько наблюдений, которые могут прийти вам в голову, когда вы посмотрите трейлер:

Игра будет по духу немного напоминать третьего "Ведьмака".

Мы слышим похожие музыкальные мотивы, в которых используются те же самые инструменты, видим знакомые стили европейских пейзажей и архитектуры и даже атмосфера чувствуется очень знакомой.

Трейлер в основном кинематографический, но не спешите закрывать окно в конце, ведь на последних секундах нам дают несколько коротких демонстраций игрового процесса с реальной графикой.

Хотя эти несколько секунд слишком короткие, чтобы делать какие-то выводы, все же можно понять, что это далеко не проходной проект, а игра с большими амбициями и планами.

Нас снова ждут эффектные и совсем небанальные монстры – то, ли там отличался "Ведьмак". Например, в финальной демонстрации мы видим нечто похожее на живую машину в стиле стимпанк – она обтянута кожей или тканью, имеет металлические конечности, а ее глаза светятся красным.

Смотрите трейлер The Blood of Dawnwalker: видео

Все это совсем не удивительно, учитывая, что Rebel Wolves возглавляет игровой директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, который покинул CDPR в 2021 году после обвинений в запугивании, а также бывший руководитель квестов Witcher 3 и Cyberpunk Матеуш Томашкевич. К ним присоединились коллеги-выпускники CDPR Бартломей Гавель, арт-директор The Witcher 3, и Якуб Шамалек, режиссер по повествованию. Директор анимации Тамара Завада также покинула свою бывшую студию в 2024 году.

The Blood of Dawnwalker – первая глава совершенно новой ролевой саги от Rebel Wolves. Это однопользовательская ролевая игра в жанре темного фэнтези с открытым миром, а также сильным акцентом на истории и повествовании, рассказывает студия.

Также известно, что главного героя будут звать Коэн. Его история пока держится в тайне, но он, судя по всему, будет гибридом человека и вампира, поскольку в своем заявлении компания пишет, что персонаж "сочетает вампирскую силу с человеческой решимостью".

В этом мире очень важным будет отслеживание смены дня и ночи, но пока что неясно, как именно это будет влиять на игровой процесс и сможем ли мы выходить на улицу днем.

Вам нужно будет внимательно следить за тем, чтобы не проголодаться, иначе вы начнете питаться своими друзьями.

В придачу к этому ощущение срочности, у вас будет лишь 30 игровых дней и 30 игровых ночей, чтобы спасти свою семью – похоже, это будет главной задачей игры. К счастью, вы можете несколько влиять на то, как быстро движется время, выполняя задания, которые передвигают часы.

Нам также показали способности к мгновенному перемещению, так что наш персонаж, судя по всему, сможет телепортироваться на короткие расстояния, чтобы мгновенно вступать в бой.

Полное раскрытие геймплея запланировано на лето 2025 года. Когда выйдет игра, неизвестно. Она разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.