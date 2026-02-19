Тодд Говард нарушил молчание относительно The Elder Scrolls 6: чего нам ждать от игры

После лет молчания вокруг The Elder Scrolls 6 руководитель Bethesda снова вспомнил об игре публично. Новые комментарии не раскрывают деталей сюжета или даты релиза, однако дают понять, в каком направлении движется студия.

Какой будет The Elder Scrolls 6?

Во время разговора на подкасте Kinda Funny Gamescast руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард откровенно признал – последние проекты студии были своеобразным творческим отклонением от привычной формулы. Речь идет о Fallout 76 и Starfield, которые, по его словам, отошли от того стиля, который ассоциируется с классическими частями The Elder Scrolls и Fallout, пишет IGN.

Говард подчеркнул, что в случае с The Elder Scrolls VI студия возвращается к подходу, который хорошо знает и который нравится фанатам. Он прямо заявил, что команда скучала по этому "классическому стилю". Впрочем, стоит правильно понимать эти слова. Речь не идет о буквальном возвращении к механикам эпохи The Elder Scrolls III Morrowind или даже полном копировании The Elder Scrolls IV Oblivion.

Скорее всего, под "классикой" подразумевается структура однопользовательской ролевой игры с открытым миром, где игрок свободно исследует локации, взаимодействует с фракциями, строит собственную историю и принимает решения без мультиплеерного фокуса. Именно такую модель Bethesda довела до коммерческого пика в The Elder Scrolls V Skyrim и Fallout 4.

Новый движок

Отдельно Говард упомянул технологическую сторону вопроса. По его словам, в течение последних лет студия модернизировала движок Creation Engine 2, который использовался в Starfield, до новой версии – Creation Engine 3, пишет TheGamer. Именно она станет основой для The Elder Scrolls 6 и будущих игр компании. Это означает эволюцию собственной технологии вместо перехода на сторонние решения вроде Unreal Engine.

Такой выбор имеет логику. Внутренний движок Bethesda традиционно известен своей модульностью и поддержкой модификаций. Для фанатского сообщества это критически важно – именно благодаря модам Skyrim живет уже более десятилетия. Переход на другую технологию мог бы разрушить эту экосистему.

Знакомые лица и новая кровь

Еще один важный момент – команда. Говард отметил, что большинство разработчиков, которые работали над Skyrim, до сих пор остаются в студии.

В то же время к проекту присоединились новые специалисты с опытом работы в других компаниях. То есть речь идет не о полной смене поколения, а о сочетании опыта и свежих идей.

Когда ждать игру?

Несмотря на оптимистичные заявления, ждать быстрого релиза не стоит. Говард прямо признал, что игру анонсировали слишком рано – еще в 2018 году. Сейчас студия находится на внутреннем этапе, когда проект уже можно проходить, и команда готовится пересечь важную производственную веху. Однако до релиза, по его словам, еще далеко.

Главный месседж прост – Bethesda не пытается сделать еще один экспериментальный проект. The Elder Scrolls 6 задумана как возвращение к тому, что сделало студию культовой. Насколько удачно это сработает – станет понятно лишь тогда, когда игроки наконец увидят игру не только в виде короткого тизера.

