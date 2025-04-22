Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion представят сегодня – как и где смотреть трансляцию
- Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion официально подтвержден Bethesda. Полноценное раскрытие состоится 22 апреля в 18:00 по киевскому времени на YouTube и Twitch.
- Проект создается на Unreal Engine 5 в сотрудничестве с Virtuos, с обновленной графикой и всеми оригинальными DLC.
- Выход планируется на PC, Xbox и PlayStation.
Сегодня Bethesda официально представит ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion – одну из самых ожидаемых игр года. В статье рассказываем, когда и где смотреть трансляцию, что известно об игре уже сейчас, и чего ждать от обновленной классики.
Как это будет
После недель утечек, фанатских теорий и сливов скриншотов Bethesda наконец-то официально подтвердила реальность ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion. Полноценное раскрытие состоится 22 апреля в 18:00 по киевскому времени – трансляцию можно будет посмотреть на каналах Bethesda в YouTube и Twitch. Ожидается, что покажут геймплей, новые фишки и, вероятно, даже дату релиза, пишет 24 Канал.
Смотрите также GTA 6 будет очень большой игрой: сколько месяца вам понадобится для ее установки
Название видео на YouTube-канале Bethesda говорит "Все будет раскрыто", поэтому компания, вероятно, имеет в виду, что нас ждет максимально полная информация о предстоящей игре.
Дата самого релиза вполне может быть также сегодня или завтра, как предполагали ранние слухи, но реальных оснований говорить об этом на самом деле нет – компания еще ничего не говорила о сроках выхода. Более вероятно, что разработчики выдержат определенную паузу, чтобы больше людей узнали о предстоящем релизе перед окончательным запуском игры.
Вы можете подписаться на предстоящую прямую трансляцию на YouTube, чтобы получить оповещение в момент начала: видео
Что известно об игре
Проект часто называют как "ремастер" (remaster), но есть информация, что это может быть полноценный ремейк с использованием современного движка Unreal Engine 5, при этом часть игровой логики и физики будет оставаться на оригинальном движке Oblivion.
Подтверждено, что над проектом работает Bethesda в сотрудничестве с поддерживающей студией Virtuos, которая ранее занималась портами игр. Первая крупная утечка относительно проекта появилась в июне 2023 года именно от бывшего работника Virtuos, который подтвердил, что проект существует и имеет кодовое название "Project Altar".
В 2023 году во время судебного процесса FTC против Microsoft появились документы Bethesda, где планировалось выпускать ремастер Oblivion в 2022 финансовом году, но релиз задержался. В январе 2025 года появились новые утечки, подтверждающие, что это не просто ремастер, а полноценный ремейк.
В апреле 2025 года появились изображения игры, подтвердившие её существование и показавшие обновлённую графику. Также было обнаружено, что планируется Deluxe Edition новой броней для лошадей, а базовая версия будет включать все оригинальные DLC, подобно Skyrim Anniversary Edition.
Ожидается, что игра выйдет на PC, Xbox и PlayStation. Визуальные обновления значительны, но сохранят атмосферу оригинальной игры.