Бывший работник Naughty Dog рассекретил планы Нила Дракманна на The Last of Us 3
- Бывший разработчик The Last of Us Габриэль Бетанкур предположил, что в третьей части может появиться группа людей с иммунитетом, на основе давнего разговора с Нилом Дракманном.
- Бетанкур считает возможное появление новых персонажей контроверсионным шагом, что может оправдать действия Джоэла в первой части игры.
Бывший разработчик The Last of Us предположил как может развиваться судьба популярной серии, припомнив давний разговор о планах Нила Дракманна.
Разработка продолжения культовой франшизы до сих пор не подтверждена, но это не мешает фанатам строить различные теории о вероятном сюжете игры. И их станет лишь больше после слов одного из бывших разработчиков, сообщает gamesradar+.
Стоит внимания Поспешите получить бесплатную игру с очень положительными отзывами в Steam
Элли не единственный человек с иммунитетом во вселенной The Last of Us?
Бывший художник по освещению Naughty Dog Габриэль Бетанкур в подкасте KIWI TALKZ высказал собственное предположение о том, вокруг чего могут строиться события гипотетической третьей части The Last of Us.
В частности, он припомнил свой разговор с главным создателем франшизы Нилом Дракманном об иммунитете главной героини к грибковому зомби-вирусу.
В разговоре тот якобы сказал, что "людей, которые имеют иммунитет, несколько" и что "существует целая конгрегация (община – 24 Канал.) таких людей".
В дополнение Бетанкур заявил, якобы Дракманн говорил о желании рассказать "более утонченную историю", наполненную "несколькими персонажами". Поэтому появление целой группы новых героев неплохо подпадает под это желание.
Интересно, что сам Габриэль считает такой шаг довольно контроверсионным, ведь он в какой-то степени оправдает действия Джоэла в первой части The Last of Us. Хотя протагонист оригинала не знал о существовании других людей с иммунитетом – он на это надеялся и именно поэтому принял решение спасти Элли, что вылилось в одну из крупнейших драм игровой индустрии.
В конце концов даже если воспоминания бывшего разработчика правдивы, вполне возможно, что планы Дракманна изменились за те годы, что Бетанкур уже не работает в студии. Так что, фанатам The Last of Us не стоит воспринимать его слова за чистую истину.
Что известно о The Last of Us 3?
Никакой официальной информации о том, что Naughty Dog действительно работают над продолжением нет.
Вместе с тем, в конце марта Нил Драккман намекнул на возможное продолжение истории The Last of Us, поделившись старыми эскизами оригинальной игры.
Тогда разработчик в подписи к сообщению упомянул о "нескольких остановках, оставшихся на дороге впереди", что изрядно заинтриговало всех поклонников франшизы.