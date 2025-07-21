Разработчики The Sims 4 исправили баг с массовыми беременностями персонажей в игре

Недавно в игре The Sims 4 возник странный баг, из-за которого многие персонажи ошибочно беременели, независимо от их пола или предыдущей активности. Эта проблема появилась после обновления в начале июля 2025 года, но Electronic Arts (EA) уже выпустила исправление. Что стало причиной этого бага и как он был решен?

1 июля 2025 года The Sims 4 получила обновление базовой игры (версия 1.116.202.1030 для ПК), которое совпало с выходом нового дополнения Enchanted by Nature. Однако это обновление принесло неожиданный побочный эффект: игра начала ошибочно обозначать персонажей как беременных. Этот баг задел даже мужчин и подростков, для которых беременность в игре обычно невозможна без модификаций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PCGamer.

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Проблема имела несколько серьезных последствий: персонажи, обозначенные как беременные, не могли стареть; опция "Try for Baby" исчезла во время взаимодействия WooHoo; тесты на беременность стали недоступными, а животы беременных персонажей оставались плоскими.

Этот баг также повлиял на моды, связанные с беременностью, сделав их нефункциональными. Игроки сообщали о хаосе в своих играх, ведь даже вампиры, которые не могли питаться от "беременных" персонажей, испытывали проблемы с выживанием.

Какова причина бага?

По данным EA, причиной проблемы стали технические оптимизации производительности, внедренные в обновлении от 1 июля. Эти изменения случайно нарушили код, который отвечает за механизмы беременности в игре. Один из моддеров предположил, что разработчики могли удалить ключевой элемент кода, который контролирует этот процесс, что и привело к массовому хаосу.

16 июля 2025 года EA выпустила обновление (версия 1.116.232.1030 для ПК), которое решило проблему. Компания вернула предыдущие настройки, отменив оптимизации, вызвавшие баг.

В своем официальном сообщении EA отметила, что беременность в игре теперь будет работать как раньше, а моды, связанные с этой механикой, должны вернуться к нормальному функционированию. Однако игрокам рекомендовали проверить обновления у авторов модов для полной совместимости.

Несмотря на исправления, некоторые игроки на форумах EA сообщали, что отдельные проблемы, такие как недоступность тестов на беременность, все еще возникают. Для таких случаев сообщество предлагает решения, например, использование модов вроде MCCC для ручного продвижения беременности или создание нового сохранения игры.

Как сообщество отреагировало на дополнение Enchanted by Nature?

Баг с эпидемией беременности в The Sims 4 вызвал значительное недовольство среди игроков, ведь он мешал нормальному игровому процессу. Некоторые даже считали его забавным, но для многих это стало серьезным препятствием, особенно в долговременных сохранениях. В то же время новое дополнение Enchanted by Nature, которое вышло 10 июля, получило смешанные отзывы: одни игроки назвали его одним из лучших от EA, другие считали тему фей слишком поверхностной.