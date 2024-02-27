Раннюю версию The Sims 5 слили в интернет

В открытый доступ попала рабочая предрелизная сборка симулятора жизни Project Rene от Electronic Arts и разработчиков из Maxis. Под таким кодовым названием разрабатывают The Sims 5.

Судя по всему, утечка произошла в рамках одного из этапов закрытого тестирования Project Rene. Ранний доступ к игре уже получили небольшие группы избранных пользователей.

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Детали

Сообщается, что в сеть попали версии The Sims 5 для PC и Android . Речь идет не о самом актуальном билде, а сборке, датированной примерно октябрем-ноябрем 2022 года. Именно в это время игра была официально представлена публике.

. Речь идет не о самом актуальном билде, а сборке, датированной примерно октябрем-ноябрем 2022 года. Именно в это время игра была официально представлена публике. Судя по попавшим в открытый доступ изображениям утечки,, Project Rene базируется на движке Unreal Engine (версия не уточняется).

(версия не уточняется). Неприятные новости ждут пиратов, ведь игра как минимум на ПК даже на этом этапе уже якобы защищена антипиратской системой Denuvo.

Согласно официальной информации, Project Rene будет условно-бесплатной игрой "без подписки, обязательных покупок или механик энергии" в The Sims Mobile (пополнение за деньги). Как известно, с недавних пор компания сделала базовую игру полностью бесплатной, но дополнения предлагает уже за деньги. Таких дополнений текущая версия сегодня имеет очень много – животные, времена года и праздники, загородная жизнь, садоводство, школа, вампиры и оборотни, университет, магия и паранормальные явления, жизнь на острове, экология, рестораны, свадьбы, туризм, карнавал и даже в тематике Star Wars. Кроме того, разработчики постоянно выпускают наборы с коллекциями новых вещей – одежды, мебели, предметов для взаимодействия и прочего.

Разработчики не исключают выпуск DLC и для новой версии игры. Причем некоторые из элементов, которые ранее были дополнениями, теперь могут войти Sims 5 как базовые функции. Например, смена времен года и погоды. Однако пока это не подтверждено.

Project Rene, как ожидается, как ожидается, предложит переосмысление знакомых элементов серии, мультиплеер, кроссплей и регулярные обновления. Разработчики ранее тизерили новый подход к созданию дизайна ваших помещений и обещали значительно большую гибкость в этом вопросе.

Сроки выхода до сих пор неизвестны, но Maxis планирует открытые тестирования и допускает запуск раннего доступа.