Разработчики The Sims прокомментировали продажу EA саудитам и угрозу инклюзивности игры

Студия Maxis, которая создает популярную серию симуляторов жизни The Sims, официально обратилась к игрокам с заявлением о сохранении основных принципов франшизы. Это произошло на фоне финальной стадии сделки по продаже материнской компании Electronic Arts инвестиционному фонду Саудовской Аравии, что вызвало беспокойство среди поклонников игры.

Почему возникли опасения относительно будущего серии?

В конце декабря 2024 года акционеры Electronic Arts одобрили сделку о продаже компании Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Теперь остается только получить разрешение от правительственных регуляторов, чтобы завершить процесс. С тех пор среди сторонников The Sims начали раздаваться обеспокоенные голоса, пишет 24 Канал со ссылкой на VGC.

Смотрите также Почему фанаты The Sims напуганы продажей EA Games инвесторам из Саудовской Аравии

Источником тревоги стала репутация серии как одной из самых инклюзивных игровых франшиз, где представлены различные идентичности и формы самовыражения персонажей. Игроки опасаются, что после перехода под контроль страны, где, например, права женщин значительно ограничены по сравнению с мужчинами, эти ценности могут оказаться под угрозой.

В ответ на эти опасения Maxis опубликовала заявление на официальном вебсайте Electronic Arts, посвященном The Sims. Хотя непосредственно соглашение о продаже не упоминается, текст явно написан как реакция на волнения сообщества. Разработчики отметили неизменную приверженность своим ключевым принципам.

Студия подчеркнула, что с самого начала их ценности определяли каждое решение в разработке. Они руководили каждым риском, каждой новой функцией и каждой историей, которую создавали игроки. Эти принципы отражают видение франшизы и страсть команд по всему миру, которые работали и продолжают работать над The Sims.

Maxis выделила пять основных ценностей, которые и в дальнейшем будут формировать серию:

Среди них креативность – создание инструментов, пробуждающих в каждом художника, архитектора и рассказчика историй.

Игра – защита экспериментов без последствий, ведь лучшие истории часто рождаются из превращения ошибок в моменты волшебного восторга.

Выбор – предоставление игрокам возможности управлять жизнью и мирами в любом направлении, который они представляют.

Особое внимание уделили инклюзивности, заявив, что The Sims создана для всех. Студия стремится отражать широкий спектр идентичностей и форм самовыражения, чтобы каждый игрок чувствовал себя замеченным и уважаемым. Разработчики создают функции, которые позволяют всем игрокам создавать персонажей, с которыми они чувствуют связь, и исследовать свои идентичности без осуждения. Maxis подчеркнула, что эта работа никогда не заканчивается – команда продолжает учиться, развиваться и искать новые способы, чтобы каждый игрок чувствовал себя замеченным.

Пятой ценностью названо сообщество – поддержку игроков, которые формируют игровые миры через свои истории и творения, строя общую культуру.

Project Rene

В отдельном сообщении Maxis рассказала о Project Rene – проекте в разработке, который эволюционировал в социальную, коллаборативную игру-симулятор жизни, ориентированную на мобильные устройства. Однако студия подчеркнула, что это не преемник The Sims 4, а отдельный опыт, отличный от любого будущего глубокого однопользовательского симулятора жизни.

Несмотря на работу над мобильной игрой, Maxis заверила, что однопользовательские игры для компьютеров и консолей всегда будут оставаться частью их будущего. Более половины команд разработчиков по всему миру до сих пор работают над The Sims 4.