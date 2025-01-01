Лучшая игра года по версии Steam: результаты The 2024 Steam Awards

После завершения голосования пользователей платформы Steam стали известны победители The 2024 Steam Awards. Лучшей игрой года был признан китайский экшен Black Myth: Wukong от студии Game Science. Кроме того, стали известны победители в других номинациях.

31 декабря, сразу после завершения голосования, платформа Steam объявила победителей ежегодной премии The Steam Awards, сообщает 24 Канал. Участники голосования самостоятельно определяли как номинантов, так и победителей в различных категориях.

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Главный триумфатор года – Black Myth: Wukong, которая, помимо титула лучшей игры 2024 года, получила награды еще в двух категориях: "Лучшая игра, которую нельзя пропустить" и "Лучшая игра с выдающейся историей".

Следует заметить, что многие пользователи в сети остались недовольны, поскольку считают, что Black Myth: Wukong выиграла исключительно из-за высокого количества китайских пользователей на платформе, которые необъективно отдали за нее свой голос.

Другие ключевые победители среди номинаций следующие:

"Лучше с друзьями" : победу одержал кооперативный экшен Helldivers 2 .

: победу одержал кооперативный экшен . "Невероятный визуальный стиль" : лучшим стал ремейк культового хоррора Silent Hill 2 .

: лучшим стал ремейк культового хоррора . В категории "Сродный труд" победил Elden Ring, который в 2024 году получил масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.

Полный список победителей The 2024 Steam Awards

Игра года : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Игра года по ВР : Metro Awakening.

: Metro Awakening. Лучшая игра на Steam Deck : God of War Ragnarok.

: God of War Ragnarok. Лучше всего с друзьями : Helldivers 2.

: Helldivers 2. Невероятный визуальный стиль : Silent Hill 2.

: Silent Hill 2. Самый инновационный игролад : Liar's Bar.

: Liar's Bar. Самая лучшая игра, в которой вы пасете задних : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Лучший саундтрек : Red Dead Redemption.

: Red Dead Redemption. Роскошный сюжет : Black Myth: Wukong.

: Black Myth: Wukong. Устраивайтесь поудобнее: Farming Simulator 25.

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Голосование за финалистов происходило во время зимней распродажи на платформе Steam, которая продлится до 2 января. Большинство номинированных игр, а также тысячи других продуктов доступны со скидками.