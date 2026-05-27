Геральт возвращается раньше времени: CDPR анонсировала дополнение для The Witcher 3 и немного плохих новостей

Мир "Ведьмака" готовится к масштабному возвращению, на которое намекали многочисленные слухи и которого ждали все фанаты. Студия CD Projekt Red официально подтвердила разработку третьего сюжетного дополнения для своей культовой ролевой игры. Новое приключение снова поставит игроков на путь вместе с Геральтом, обещая заполнить пробелы в истории.

Что уже известно о новом дополнении для The Witcher 3?

Новое дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в 2027 году, пишет издание GamesRadar. Это произойдет через 12 лет после релиза оригинальной игры и через 11 лет после выхода последнего крупного расширения Blood and Wine. Анонс стал настоящей сенсацией, ведь большинство игроков считало историю Геральта из Ривии окончательно завершенной, а студию – сосредоточенной на разработке следующей части франшизы.

Медальон вибрирует... это может означать только одно! Пришло время анонсировать The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past,

– написали разработчики в официальном аккаунте серии в соцсети Bluesky.

Разработчики планировали придержать новость до праздничной трансляции в честь десятилетия Blood and Wine, которая должна состояться 28 мая. Однако планы нарушила утечка информации в собственном магазине студии RED Launcher: "Мы изначально планировали сделать этот большой анонс во время нашей трансляции REDstreams завтра, но, скажем так, мы нашли на RED Launcher то, чего еще не ожидали", – рассказали представители CD Projekt Red на странице игры в X.

Над Songs of the Past студия работает не в одиночку. Соавтором выступает польская команда Fool's Theory. Этот коллектив уже хорошо знаком фанатам, поскольку он занимается разработкой ремейка первой части The Witcher и состоит из ветеранов индустрии, которые в свое время создавали оригинальные приключения Геральта.

Songs of the Past вернет игроков к роли легендарного охотника на монстров Геральта из Ривии для совершенно нового приключения,

– заявила студия в своем официальном сообщении.

Несмотря на то, что детали сюжета будут держать в тайне до конца лета 2026 года, название намекает на обращение к прошлому героя. Эксперты предполагают, что дополнение может стать мостиком к будущей The Witcher 4, где главную роль, предположительно, отдадут Цири. Существуют также слухи, что игроки смогут посетить далекую Зерриканию – пустынный край с экзотической культурой и опасными созданиями, однако некоторые инсайдеры это опровергают в пользу знакомого нам Велена.

Техническое перевооружение: Windows 10 и HDD уходят в прошлое

Вместе с анонсом нового контента разработчики объявили о существенном пересмотре системных требований, что станет плохой новостью для огромного количества игроков. Поскольку игра получит обновление движка и технические улучшения, владельцам старых компьютеров придется обновить железо.

С появлением нового контента в игре нам также нужно обновить наши системные требования, чтобы обеспечить бесперебойную работу и совместимость в будущем,

– добавила команда CD Projekt Red на отдельной странице.

Согласно новым данным, минимальные требования теперь выглядят так:

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Видеопамять: 6 гигабайт.

Оперативная память: 12 гигабайт.

Место на диске: 70 гигабайт на SSD-накопителе.

Операционная система: 64-битная Windows 11.

Студия официально прекращает поддержку Windows 10, поскольку Microsoft завершила ее обслуживание в октябре 2025 года. Также разработчики отказываются от жестких дисков (HDD) в пользу SSD, что позволит обеспечить быструю загрузку локаций и плавную трансляцию игровых ресурсов. Игра будет использовать исключительно DirectX 12.

Для тех, кто не сможет выполнить эти требования, останется возможность вернуться к предыдущей версии игры, однако они не получат доступа к новому дополнению и будущим патчам.

Songs of the Past выйдет на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О версиях для консолей прошлого поколения или Nintendo Switch речь пока не идет.

Этот релиз станет началом очень насыщенного периода для CD Projekt Red, ведь компания параллельно работает над несколькими проектами, включая полноценное продолжение серии.