Разработчики The Witcher 4 подтвердили догадку фанатов относительно дебютного трейлера игры

Первый трейлер The Witcher 4, появившийся на The Game Awards 2024, оставил поклонникам серии немало вопросов. На один из них уже дали ответ в CDPR, подтвердив догадку геймеров.

Трейлер нового Ведьмака стал одним из лучших моментов церемонии TGA и породил немало бурных обсуждений в соцсетях, информирует 24 Канал.

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CDPR подтвердили новую актрису

Больше всего тем для дискуссии создала вокруг себя Цири, которая стала главной героиней новой RPG-трилогии.

В частности, геймеры принялись активно обсуждать "обновленную" внешность протагонистки и использование ею ведьмачьих эликсиров. Однако еще одна деталь из ролика заинтересовала фанатов.

Трейлер игры – смотрите видео

Речь о голосе "дитя-неожиданности", который показался геймерам иным, чем в предыдущих частях.

Вскоре после премьеры, разработчики из CDPR подтвердили эту догадку фанатов и рассказали, что взяли новую актрису озвучки на роль более взрослой Цири.

Ею стала Сиера Беркли – "талантливая актриса, которая поразила нас (CDPR, – ред.) своим энтузиазмом и вокальным актерским мастерством".

Новый голос Цири / Фото City Headshots Dublin 2019

Интересно! Увидеть игру Беркли можно в мини-сериале "Маленькие люди" и фильме "Swing Bout".

Причина смены исполнительницы пока неизвестны, однако Сиера уже успела получить похвалу от геймеров, ведь блестяще справилась со своей задачей в трейлере.