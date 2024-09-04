Появился первый тизер фильма Minecraft с Джейсоном Момоа, Джеком Блэком и звездой Wednesday
Warner Bros. Pictures представила первый тизер долгожданного фильма Minecraft. Фанаты окунутся в кубический мир, который очаровал миллионы игроков. Тизер, который длится более минуты, демонстрирует знаковые кубические ландшафты, объекты и существ, которых можно мгновенно узнать.
Под мелодию песни The Beatles – Magical Mystery Tour, тизер знакомит зрителей с главными героями фильма – четырьмя неудачниками, которые таинственным образом переносятся во вселенную Minecraft через портал, информирует Games.
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В этом странном новом мире они должны объединиться со Стивом, протагонистом игры, чтобы предотвратить уничтожение вселенной.
Лента имеет звездный актерский состав:
- Джейсон Момоа,
- Джек Блэк,
- Эмму Майерс (фильм Wednesday),
- Даниэль Брукс,
- Себастьян Юджин Хансен.
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"Майнкрафт" выйдет на экраны международных кинотеатров 4 апреля 2025 года. Фильм обещает оживить любимую игру миллионов геймеров, и продемонстрировать им мир под другим углом.