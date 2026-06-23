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Games Новости Этого не замечали целый год – в трейлере GTA 6 обнаружили пасхалку, связанную с главным героем Vice City
23 июня, 18:00
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Этого не замечали целый год – в трейлере GTA 6 обнаружили пасхалку, связанную с главным героем Vice City

Максим Задворский

Внимательный геймер поделился удивительным открытием. Во втором трейлере GTA 6 обнаружилась отсылка к главному герою GTA Vice City Томми Версетти.

Казалось бы, после года ожидания хоть какой-нибудь информации об игре фанаты Rockstar должны были бы разобрать трейлер GTA 6 до мельчайших деталей, однако недавнее событие поразило всех, сообщает 24 Канал.

Интересно: геймеры нашли девушку с обложки GTA 6 в реальной жизни — кто стал прототипом

"Пасхалка" на Томми Версетти в GTA 6?

С момента выхода второго трейлера "шестерки" прошло столько времени, что фанатских теорий и находок уже и не сосчитать. К тому же после публикации обложки поклонники Rockstar уверены, что знают один из главных сюжетных поворотов будущей игры.

Но вот, когда казалось, что во втором видео уже точно нечего "раскопать" – геймеры снова всех удивили.

Как сообщает TheGameVerse, в трейлере обнаружилась "заметка" о легендарном персонаже GTA Vice City — Томми Версетти.

Её можно увидеть на заднем плане сцены с Джейсоном. Когда тот заходит в бар и даёт пощечину одному из персонажей — позади можно заметить нарисованную на стене игуану, одетую в культовую синюю гавайскую рубашку.

Интересная деталь в трейлере: смотрите видео

Rockstar никогда не разочаровывает, когда дело доходит до таких мелких деталей. Вау, 
– написал один из комментаторов находки на Reddit.

Итак, фанаты Rockstar получили отсылку к одному из самых известных героев франшизы и успешно пропустили её мимо внимания целый год.

Интересно, сколько же таких "мелочей" нас ждёт в полной версии игры, когда GTA 6 наконец выйдет 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.

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24 Канал
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