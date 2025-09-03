Гендиректор Atari выразил заинтересованность в создании ремастеров для олдскульных видеоигр, среди которых оказался один из первых проектов Хидео Коджимы, информирует 24 Канал со ссылкой на VGC.
Нужно сохранять баланс?
CEO легендарной Atari Вейд Розен прокомментировал подход компании к переизданию и созданию ремастеров, объяснив, что здесь всегда нужно искать баланс.
По словам разработчика и функционера, при оценке рисков нужно взвешивать соотношение игр, что принесут "гарантированные" продажи и нишевых проектов.
Хорошим примером подобного подхода Розен назвал будущие ремастеры Mortal Kombat: Legacy Kollection и вестерна Outlaws, над которыми как раз работают Atari Digital Eclipse и Nightdive Studios.
Кроме того, гендир перечислил следующие проекты, над ремастерами которых хотел бы поработать.
Если бы у нас когда-нибудь была возможность поработать над Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle или Snatcher или чем-то подобным... Я не знаю, имело бы это успех, но я бы, пожалуй, настаивал на этом и убедился бы, что мы это сделали, просто потому, что я хотел бы работать над одной из них,
– говорит Розен.
Функционер даже пошутил, что если бы компания работала только над теми играми, которые он выбирал бы персонально, то быстро обанкротилась бы.
Впрочем с этим могут не согласиться фанаты Хидео Коджимы, которые бы с удовольствием получили ремастер Snatcher.
Интро игры Snatcher – смотрите видео
О чем видеоигра Snatcher?
Snatcher – второй проект в карьере известного японского геймдизайнера Хидео Коджимы. Приключенческая игра в стиле киберпанк сочетает жанр квеста и визуальной новеллы и рассказывает историю Джиллиана Сида, который охотится на гуманоидных роботов "похитителей" в мегаполисе Нео-Кобе-Сити чтобы вспомнить собственное прошлое.