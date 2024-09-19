Nintendo подали в суд на разработчиков одной из самых хитовых видеоигр 2024 года

Корпорация Nintendo и ее дочернее подразделение The Pokemon Company подали судебный иск на инди-разработчиков, стоящих за созданием одной из самых популярных видеоигр 2024 года.

На пике популярности игры Palworld от студии Pocket Pair, Inc., вышедшей еще в начале года, только ленивый не сравнивал ее общую концепцию со вселенной Pokemon и, похоже, все это время юристы Nintendo работали над тем чтобы собрать необходимые материалы для судебной тяжбы.

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Palworld под огромной угрозой

Многие эксперты называли это событие лишь делом времени – и оказались правы.

Со страницы Nintendo в соцсети X стало известно, что корпорация и The Pokemon Company подали заявление в Окружной суд Токио, в котором требуют ввести судебный запрет на использование патентов компании и компенсировать ей убытки "на основании того, что Palworld, игра, разработанная и выпущенная Ответчиком, нарушает многочисленные патентные права".

Nintendo продолжит принимать необходимые меры против любых нарушений своих прав интеллектуальной собственности, включая сам бренд Nintendo, чтобы защитить интеллектуальную собственность, над созданием которой она упорно работала в течение многих лет,

– говорится в тексте заявления.

Следует еще раз заметить, что этот поданный иск является патентным, а не ссылается на нарушение авторских прав.

В общем, это означает, что жалоба Nintendo, вероятно, сосредоточена на каких-то "скопированных" игровых функциях и механиках, а не на сходстве дизайна персонажей или виртуальных миров. Хотя, возможно, японская корпорация еще не закончила и готовит иск и в этом правовом поле.