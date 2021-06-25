Убийца FIFA или очередная неудача: первые кадры геймплея PES 2022 на движке Unreal Engine 4

Компания Konami внезапно запустила бета-тест "новой игры о футболе", которой несомненно является Pro Evolution Soccer 2022. Тест дал геймерам возможность впервые опробовать игру на новом для серии движке UE 4.

Еще год назад разработчики из Konami объявили, что готовят серьезные изменения для своего футбольного симулятора Pro Evolution Soccer: компания отказывается от собственного движка Fox Engine и переходит на популярный Unreal Engine 4. Совсем недавно эти слова нашли подтверждение, ведь начался бета-тест загадочной игры под тегом "New Football Game", что не сбило с толку геймеров, которые сразу поняли, что речь идет о следующей части PES.

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Событие не получило никаких анонсов в официальных соцсетях или хотя бы прессрелиза – предложение ОБТ (открытое бета-тестирование) просто появилось в магазинах Xbox и PlayStation. Согласно информации на официальной странице Konami, которая появилась уже после, этим испытанием разработчики преследуют следующие цели:

Оценить качество сетевого матчмейкинга и соединения с серверами.

Узнать мнение участников теста о самой игре.

Все это означает, что эта бета-версия предназначена прежде всего для тестирования сетевых функций игры. В ней игрокам доступны только матчи один на один и четыре команды – Манчестер Юнайтед, Бавария, Ювентус и Барселона.

Несмотря на это, геймеры, не разобравшиеся с целями тестирования, оказались напуганными графикой и анимациями и уже начали насмехаться над будущим проектом в соцсетях. После волны недовольства, Konami пришлось еще раз подчеркнуть, что геймплейные механики, баланс, анимации и общий уровень графики не отражают качества конечного продукта и улучшатся ближе к релизу.

Геймплей беты PES 2022



В любом случае новый игровой движок – это огромный шаг для серии, который может как вдохнуть в нее новое дыхание, так и полностью уничтожить все шансы на создание достойной конкуренции главному оппоненту PES – FIFA от EA Sports.

Принять участие в тестировании можно до 8 июля, а тем, кто не поленится пройти опрос после, подарят 25 000 GP (игровая валюта) для режима MyClub в PES 2021. Как гласит баннер на футбольном поле в "бете", официальный анонс "New Football Game "состоится 21 июля 2021 года.