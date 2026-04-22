Ubisoft потратила 3 года, а потом просто закрыла потенциального конкурента Animal Crossing

Ubisoft продолжает пересмотр своих проектов и закрывает новые игры. Очередной жертвой стала Alterra - амбициозная воксельная песочница, которую разрабатывали около трех лет и которая сочетала идеи Animal Crossing и Minecraft.

По информации журналистов Insider Gaming, руководство приняло решение полностью остановить разработку проекта.

Почему Ubisoft отказалась от Alterra?

Французский гигант Ubisoft продолжает масштабную внутреннюю перестройку, о которой компания сообщила в документе еще в начале года. В рамках этой стратегии уже отменен ряд проектов, и теперь к этому списку добавилась еще одна игра – Alterra.

Над игрой работала команда Ubisoft Montreal, которая потратила на нее примерно три года. Разработку возглавляли Патрик Реддинг (Patrick Redding), известный по работе над Gotham Knights, и продюсер Фабьен Леру (Fabien Lhéraud).

О чем должна была быть Alterra?

Alterra позиционировалась как воксельная песочница с акцентом на социальное взаимодействие и творчество. По концепции игрок должен был обустраивать собственную жизнь на острове, заселенном существами – маттерлингами (matterlings). Параллельно открывался доступ к другим мирам, где можно было находить новые ресурсы, знакомиться с новыми существами и взаимодействовать с другими пользователями.

Alterra концептуально напоминала известную Animal Crossing

Игровой цикл во многом перекликался с Animal Crossing – размеренная жизнь, развитие собственного пространства и социальные активности. В то же время система строительства напоминала Minecraft: игрокам позволяли создавать практически любые объекты из доступных материалов.

Отдельное внимание уделяли самим существам. Маттерлинги имели стилизованный вид с большими головами, похожими на коллекционные фигурки Funko Pop. Их дизайн сочетал как фантастических созданий – вроде драконов или болотных монстров – так и знакомых животных, включая птиц и медведей.

Другие проекты Ubisoft, которые "пустили под нож"

Ранее Ubisoft уже прекратила работу над рядом других игр, среди которых ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, несколько мобильных проектов во вселенной Assassin's Creed, кооперативный экшен Pathfinder, эвакуационный шутер Project Crest и еще один проект под названием Project Aether.

Таким образом, компания пытается оптимизировать портфель разработок и сосредоточиться на более перспективных или уже проверенных франшизах.