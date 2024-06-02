Самые популярные украиноязычные стримеры на Twitch – кто возглавил рейтинг в мае
Источник:streamINFA в соцсети X
Сообщество streamINFA поделилось интересным рейтингом, содержащим 15 самых популярных украиноязычных стримеров Twitch, которые в течение мая имели наибольший средний онлайн.
Медленно, но уверенно украинский сегмент Twitch развивается и предлагает все более широкий выбор контент-мейкеров всех мастей.
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3 место – Leniniw
Спасибо Косте за позицию / Фото из Instagram @leniniwtv
Многолетний комментатор студии Maincast, несмотря на белорусское происхождение, выучил украинский язык и уже долгое время проводит трансляции на Twitch именно на соловьином.
На его стримах основой контента является шутер Counter-Strike 2 и все что с ним связано.
В мае за 46 часов трансляций, Константин Сивко сумел привлечь внимание в среднем 793 зрителей, с онлайном в 3 099 пользователей на пике.
2 место – Ghostik
Андрей за рабочим местом / Фото из Instagram @ghostik._
Серебро в мае получил киберспортсмен по Dota 2 – Андрей Кадык, более известный как Ghostik.
Средний онлайн дотера составил 1 648 зрителей, а на пике за трансляцией Андрея наблюдало 3 689 человек. Настримил геймер более 170 часов.
1 место – Leb1ga
Лебига на стриме / Скриншот с Twitch
Абсолютное первенство уверенно держит президент украинского Twitch – Михаил Лебига, он же Лебигович.
Хотя видеоигр на канале Михаила почти не застанешь, многообразие его контента подкупает в среднем 17 409 пользователей, а пиковый онлайн в мае достиг отметки в удивительных 55 660 зрителей.
Еще более удивительной эта статистика выглядит на фоне того, что трансляции Лебиги в прошлом месяце суммарно длились чуть более 8 часов.
Весь топ украиноязычных стримеров в мае выглядит следующим образом:
15 самых популярных украиноязычных стримеров на Twitch / Фото streamINFA
Надеемся тенденция на рост продолжится и еще больше стримеров будут иметь онлайн подобный Лебиге.