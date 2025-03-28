OG представила новый состав команды по Dota 2, добавив в коллектив украинца
- OG eSports представила новый состав команды по Dota 2, в который вошли Стефан Гаврила (Ulnit), Седрик Декмин (Davai Lama) и украинец Иван Бондарев (Kidaro).
- Первым турниром нового состава станет западноевропейский открытый отбор в DreamLeague S26.
- Из команды ушли Себастьян "Ceb" Дебс, Нуэнгнара "23savage" Тирамаханон и Джиан "xNova" Вей Яп.
Два дня назад представители OG eSports объявили, что сразу трое игроков покидают команду по Dota 2. Среди них Себастьян "Ceb" Дебс, который сегодня считается одним из самых богатых киберспортсменов в мире, а значит и одним из самых успешных. Объявление нового состава не заставило себя ждать.
Другими двумя игроками, которые ушли из команды, являются Нуэнгнара "23savage" Тирамаханон и Джиан "xNova" Вей Яп. Слухи об их уходе появились впервые 16 марта. Что интересно, Ceb вернулся в команду только в феврале 2025 года, а значит пробыл в команде всего около месяца. 23savage играл с сентября 2024 года, пробыв в составе шесть месяцев. xNova ушел через более чем два месяца, пишет 24 Канал.
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Новый состав команды
Новые игроки уже проходят испытательный срок. Это такие имена:
- Стефан Гаврила из Румынии. Играет под никнеймом Ulnit. До этого играл в MOUZ, но ушел оттуда в декабре 2024 года. В составе предыдущей команды победил на European Pro League Season 22 и Dota2 World Invitationals.
- Седрик Декмин из Бельгии, известный как Davai Lama. Ранее играл за HEROIC. За его плечами победа в PGL Wallachia Season 2 и 11 место на The International 2024.
- Иван Бондарев из Украины, который играет под никнеймом Kidaro. Его предыдущее место работы – команда Alliance из Швеции и украинская B8. За его плечами пока нет крупных турниров уровня Tier 1, но есть победы на турнирах Tier 2 и Tier 3.
Кроме того, в команде также остаются Леон "Nine" Кирилин и Тамир "Daze" Токпанов, который ранее играл в NAVI Junior, но подписал контракт с OG в начале февраля 2025 года.
Первый турниром нового состава станет западноевропейский открытый отбор в DreamLeague 26 сезона, который пройдет в два этапа с 28.03.2025 по 31.03.2025. Участники будут соревноваться за два слота в Закрытом отборе.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!