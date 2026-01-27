В одной из лучших видеоигр последних лет неожиданно появилась украинская локализация

Один из лучших многопользовательских шутеров последнего десятилетия неожиданно получил украинскую локализацию вместе с последним крупным патчем.

С последним обновлением в ARC Raiders появилась украинская локализация, сообщил блогер OLDboi в X.

Интересно Хайлайт года в ARC Raiders – геймер поразил всех

Украинский язык в ARC Raiders?

Многопользовательский экстракшн-шутер от Embark стал одним из крупнейших хитов 2025 года и вот уже третий месяц подряд держится в лидерах списка бестселлеров Steam, информирует SteamDB.

27 января для игры вышел патч под названием Headwinds, который кроме нового сезонного контента и игровых режимов добавил в проект украинскую локализацию.

Трейлер патча: смотрите видео

Об этом одним из первых в сети сообщил украинский игровой блогер OLDboi.

В Arc Raiders появилась официальная украинская локализация! На консолях, говорят, что уже доступна. В Steam пока, чтобы включить украинский нужно в свойствах прописать culture=uk или -culture=uk,

– написал он.

Напомним, что ARC Raiders стала бешеным успехом в Steam. В шутере геймеры населяют подземный город Сперанца после того, как мир на поверхности был разрушен и захвачен смертоносными машинами, которых зовут "арками".

Каждая вылазка на поверхность может стать фатальной, но их необходимо совершать, чтобы обеспечить последнее пристанище человечества припасами. Этим и занимаются рейдеры.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Как включить украинский в ARC Raiders в Steam?