В одной из лучших видеоигр последних лет неожиданно появилась украинская локализация
- С последним обновлением в ARC Raiders появилась украинская локализация, которая доступна на консолях и в Steam через настройки.
- ARC Raiders является популярным многопользовательским шутером, который стал хитом в 2025 году и удерживается среди бестселлеров Steam.
Один из лучших многопользовательских шутеров последнего десятилетия неожиданно получил украинскую локализацию вместе с последним крупным патчем.
С последним обновлением в ARC Raiders появилась украинская локализация, сообщил блогер OLDboi в X.
Украинский язык в ARC Raiders?
Многопользовательский экстракшн-шутер от Embark стал одним из крупнейших хитов 2025 года и вот уже третий месяц подряд держится в лидерах списка бестселлеров Steam, информирует SteamDB.
27 января для игры вышел патч под названием Headwinds, который кроме нового сезонного контента и игровых режимов добавил в проект украинскую локализацию.
Трейлер патча: смотрите видео
Об этом одним из первых в сети сообщил украинский игровой блогер OLDboi.
В Arc Raiders появилась официальная украинская локализация! На консолях, говорят, что уже доступна. В Steam пока, чтобы включить украинский нужно в свойствах прописать culture=uk или -culture=uk,
– написал он.
Напомним, что ARC Raiders стала бешеным успехом в Steam. В шутере геймеры населяют подземный город Сперанца после того, как мир на поверхности был разрушен и захвачен смертоносными машинами, которых зовут "арками".
Каждая вылазка на поверхность может стать фатальной, но их необходимо совершать, чтобы обеспечить последнее пристанище человечества припасами. Этим и занимаются рейдеры.
Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Как включить украинский в ARC Raiders в Steam?
Прежде всего нужно обновить игру.
Затем, нажать на шестеренку на странице проекта в библиотеке и выбрать пункт "свойства" чтобы открыть настройки.
Во вкладке "общее", в графе "параметры запуска" необходимо прописать следующее: "culture=uk" или же "-culture=uk".