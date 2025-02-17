Умер арт-директор культовой Half-Life 2, который также работал над Dishonored и Doom

Известный болгарский художник и арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщил его друг и бывший коллега Марк Лейдлоу.

Лейдлоу отметил, что не хотел обнародовать информацию, пока она не была подтверждена, сообщает 24 Канал. Художнику было всего 53 года на момент смерти.

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Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш дальновидный художественный руководитель в HL2, умер. У меня нет никаких деталей, только грусть. Гений и оригинал. Он все делал лучше,

– написал Лейдлоу, который был сценаристом игр Half-Life и работал с Антоновым.

Публикация Лейдлоу была распространена сообществом LambdaGeneration в социальных сетях. Однако из-за особенностей Instagram Stories, которые автоматически удаляются через 24 часа, подлинность снимка экрана проверить невозможно.

Виктор Антонов родился в 1972 году в Софии, Болгария. Наибольшую известность получил благодаря работе над Half-Life 2.

После увольнения из Valve он работал над визуальным оформлением таких громких AAA проектов, как:

Dishonored,

Wolfenstein: The New Order,

Fallout 4 (консультант),

Dishonored 2 (консультант),

Doom (2016) (консультант),

Prey (консультант).

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Антонов был соучредителем студии Eschatology Entertainment и последней работой, к которой он был привлечен, стал хардкорный AAA-шутер с элементами Dark Souls.