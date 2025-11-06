Rockstar наконец раскрыла печальную правду после скандала с увольнением разработчиков GTA 6

Студия Rockstar Games, известная культовой серией Grand Theft Auto, недавно уволила более 30 своих сотрудников. Сначала это вызвало недовольство среди фанатов, которые не понимали, что происходит, однако теперь компания попыталась объяснить свой поступок. Несмотря на это, не все остались довольны, даже услышав причины.

Почему возник конфликт?

По словам представителя компании, на прошлой неделе были приняты меры против небольшой группы лиц, которые распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что является нарушением политики компании. Проще говоря, уволили их из-за слива тайных данных об игре, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Напомним, независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил Rockstar в том, что этими увольнениями она якобы препятствует формированию профсоюза непосредственно внутри компании.

Это самый жестокий акт уничтожения профсоюзов в истории британской игровой индустрии,

– говорится в заметке IWGB в X.

Там заявляют, что студия нарушает закон, увольняя людей за то, что они планировали организовать собственный профсоюз и были членами частного канала в Discord, посвященном этой теме

Сразу после того, как ситуация стала публичной, в материнской компании Take-Two заявляли, что сотрудники были уволены за "грубое нарушение служебных обязанностей", но не вдавались в подробности. Теперь же в Rockstar настаивают, что ее действия никоим образом не связаны с правом сотрудников вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзной деятельности.

IWGB ответила и на это. Независимый профсоюз повторяет, что имеет совсем другой взгляд на эти события. Президент организации Алекс Маршалл заявил Bloomberg, что руководство Rockstar Games демонстрирует равнодушие к возможным задержкам в выпуске GTA 6, ставя в приоритет борьбу с профсоюзом и преследуя именно тех людей, которые создают игру. Он подчеркнул, что сотрудники только реализовывали свое право на справедливые условия труда и коллективный голос.

Могут быть последствия

Этот скандал происходит в напряженное для компании время. Релиз GTA 6 уже однажды переносили, и теперь, когда новая дата выхода назначена на май 2026 года, появляются предположения о возможных новых задержках.

Разработка игры проходила в режиме чрезвычайной секретности, особенно после беспрецедентной утечки данных в 2022 году. С тех пор Rockstar выпустила только два официальных трейлера, поддерживая интерес к одному из самых ожидаемых проектов в истории игровой индустрии.

