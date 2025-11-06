Rockstar нарешті розкрила сумну правду після скандалу зі звільненням розробників GTA 6

Студія Rockstar Games, відома культовою серією Grand Theft Auto, нещодавно звільнила понад 30 своїх співробітників. Спочатку це викликало невдоволення серед фанатів, які не розуміли, що відбувається, однак тепер компанія спробувала пояснити свій вчинок. Попри це, не всі лишилися задоволені, навіть почувши причини.

Чому виник конфлікт?

За словами представника компанії, минулого тижня було вжито заходів проти невеликої групи осіб, які поширювали та обговорювали конфіденційну інформацію на публічному форумі, що є порушенням політики компанії. Простіше кажучи, звільнили їх через злив таємних даних про гру, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Нагадаємо, незалежна профспілка працівників Великої Британії (IWGB) звинуватила Rockstar у тому, що цими звільненнями вона нібито перешкоджає формуванню профспілки безпосередньо всередині компанії.

Це найжорстокіший акт знищення профспілок в історії британської ігрової індустрії,

– йдеться у дописі IWGB у X.

Там заявляють, що студія порушує закон, звільняючи людей за те, що вони планували організувати власну профспілку й були членами приватного каналу в Discord, присвяченому цій темі

Відразу після того, як ситуація стала публічною, в материнській компанії Take-Two заявляли, що співробітники були звільнені за "грубе порушення службових обов'язків", але не вдавалися в подробиці. Тепер же в Rockstar наполягають, що її дії жодним чином не пов'язані з правом співробітників вступати до профспілки чи брати участь у профспілковій діяльності.

IWGB відповіла й на це. Незалежна профспілка повторює, що має зовсім інший погляд на ці події. Президент організації Алекс Маршалл заявив Bloomberg, що керівництво Rockstar Games демонструє байдужість до можливих затримок у випуску GTA 6, ставлячи в пріоритет боротьбу з профспілкою та переслідуючи саме тих людей, які створюють гру. Він підкреслив, що співробітники лише реалізовували своє право на справедливіші умови праці та колективний голос.

Можуть бути наслідки

Цей скандал відбувається в напружений для компанії час. Реліз GTA 6 вже одного разу переносили, і тепер, коли нова дата виходу призначена на травень 2026 року, з'являються припущення про можливі нові затримки.

Розробка гри проходила в режимі надзвичайної секретності, особливо після безпрецедентного витоку даних у 2022 році. Відтоді Rockstar випустила лише два офіційні трейлери, підтримуючи інтерес до одного з найочікуваніших проєктів в історії ігрової індустрії.

