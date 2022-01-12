Уже официально: релиз видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года

Украинская студия GSC Game World перенесла дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Согласно новой информации, теперь ее релиз должен состояться в декабре 2022 года.

Недавно мы упоминали об информации, которой поделился известный украинский блогер с никнеймом OLDboi. Он отметил, что уже в ближайшее время разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должны опубликовать заявление, в котором будет идти речь об изменении даты выхода видеоигры.

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Блогер был прав, правда, дату релиза сместили не на осень, а сразу на зиму. Согласно информации, которая появилась в официальном твиттере видеоигры, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl теперь должен состояться 8 декабря 2022 года. Напомним, что ранее этот проект планировали выпустить 28 апреля, то есть уже через несколько месяцев.

В своем сообщении представители украинской студии GSC Game World написали, что дополнительные семь месяцев им нужны для того, чтобы довести игру до нужного состояния и полностью реализовать все свои замыслы. Они отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – самый масштабный проект в их истории, который требует соответствующего объема работ.

Разработчики написали, что решение непростое, но только так они могут подарить фанатам ту видеоигру, которую последние хотят увидеть. Представители GSC Game World поблагодарили поклонников за терпение и понимание, а также отметили, что в этом году будут чаще делиться новой информацией об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Письмо разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / Фото с твиттера видеоигры

, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на PC, Xbox Series и в сервисе Xbox Game Pass. Предзаказать ее можно уже сейчас, а стандартная версия стоит 895 гривен.