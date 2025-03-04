Ubisoft объяснила, почему так долго откладывала разработку Assassin's Creed Shadows

Фанаты давно мечтали увидеть Assassin's Creed в сеттинге феодальной Японии, однако официальный анонс Assassin's Creed Shadows состоялся лишь прошлой весной. Почему Ubisoft решила воплотить эту идею именно сейчас? Ubisoft поделилась причинами.

Креативный директор игры Джонатан Дюмон объяснил, что компания не бралась за Assassin's Creed в японском сеттинге до тех пор, пока технологии не позволили реализовать все амбиции команды, сообщает 24 Канал.

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По словам блогера Genki, который взял интервью у Дюмона, Ubisoft считает, что сейчас идеальное время для выхода Assassin's Creed Shadows, поскольку "правильные технические возможности" и "удачный сценарий" наконец-то сошлись в одном проекте.

Дюмон также рассказал об источниках вдохновения для игры. Среди них – фильмы "13 убийц", боевик "Затоичи", "Битва при Секигагари" и работы культового режиссера Акиры Куросавы.

Кроме этого, в интервью подтверждена продолжительность игры: 30-40 часов для прохождения основного сюжета и около 80 часов для полного завершения.

Также в Assassin's Creed Shadows будет динамическая система разрубания предметов и режим "Новая игра +" на момент выхода.

События Assassin's Creed Shadows будут разворачиваться в открытом мире феодальной Японии 1579 года. Главных героев двое – ловкая и скрытная шиноби Наоэ и легендарный темнокожий самурай Ясуке.

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Игра выйдет 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X|S. Однако некоторые пользователи уже получили доступ к ней почти за месяц до релиза, поэтому Ubisoft призвала фанатов остерегаться спойлеров.