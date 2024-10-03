Valve работают над возвращением легендарной карты в соревновательный CS 2

Датамайнеры уже успели покопаться в файлах последнего обновления для Counter-Strike 2 и найти доказательства того, что Valve могут работать над возвращением в игру легендарной соревновательной карты.

Valve, как всегда, неожиданно выпустили обновление для CS 2 и пока геймеры разбираются во всех его тонкостях, энтузиасты уже начали копаться в скрытых файлах.

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Train вернется после Мейджора?

Пользователь соцсети X под ником aqua известен тем, что часто "рассматривает под микроскопом" обновления для Counter-Strike, вскоре рассказывая фанатам о предстоящих изменениях раньше самих Valve.

На этот раз любознательный геймер сообщил, что в файлах CS 2 после последнего апдейта подозрительно увеличилось количество упоминаний о легендарной карте Train, которую как поклонники игры, так и киберспортсмены уже долгое время просят вернуть в официальный перечень соревновательных карт.

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Датамайнер отметил, что скорее всего это означает, что разработчики работают над существенным обновлением карты, а значит со временем мы таки увидим ее долгожданное возвращение.

Если же предполагать когда именно это может произойти, то наиболее логичным выглядит конец киберспортивного сезона Counter-Strike 2, который ознаменует Perfect World Shanghai Major 2024, что пройдет в декабре 2024 года.