Странный баг в Counter-Strike 2 оставляет игрока левитировать над картой без ног: странное видео

Поклонники Counter-Strike 2 продолжают находить в новинке Valve новые баги и на этот раз геймерам удалось найти ну совсем странную ошибку. Забавное видео – в материале.

Игроки Counter-Strike 2 нашли в игре абсурдный баг, который оставляет персонажа парить в воздухе, сообщает 24 Канал.

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Поскольку CS 2 проживает всего лишь первый месяц после полноценного релиза, геймеры продолжают находить в игре забавные и не очень баги, например как "пик Майкла Джексона".

Поделился новой находкой в этой категории пользователь соцсети X (бывший твиттер) под ником JosiahCSGO.

Геймер записал видео, где показал, что если вы и ваш товарищ по команде стоите на перилах (в том числе на пути к точке B на карте Overpass), при этом один из вас подсаживает другого краем своего "хитбокса" и держит клавишу приседания, то как только он уйдет – другой игрок останется висеть в воздухе практически без ног.

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При этом технически ноги у модели персонажа все еще остаются, но их выкручивает в такую вычурную позу, что это лишь усиливает забавность ситуации.

К счастью для игроков, эта ошибка не столь разрушительна, как некоторые другие, но все еще имеет потенциал обеспечить преимущество в игре, ведь можно не на шутку испугать оппонента таким "человеком-турелью".