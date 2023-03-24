В файлах Counter-Strike 2 нашли намек на разработку третьей части известной игры от Valve
Источник:Gamerant
Исследование данных Counter-Strike 2 выявило интересную информацию о предполагаемой разработке долгожданной третьей части известной игры Valve. Детальнее – в материале.
После того как Valve подтвердила Counter-Strike 2, продолжают появляться многочисленные подробности о предстоящей игре и не только.
Читайте также Интересные факты из истории слотов, о которых вы могли не знать
Пользователь Reddit под ником PaP3s, похоже, нашел в коде бета-версии CS 2 доказательства существования долгожданной Left 4 Dead 3, о разработке которой давно ходили слухи.
Именно там, под категорией "Left 4 Dead 3" можно увидеть много слов, включая такие, как "версия" и "продукт". Находка заставила некоторых поклонников франшизы предположить, что старые слухи о разработке продолжения зомби-FPS могут быть правдивыми.
Часть кода CS 2 / Фото с Reddit
Хотя раздел "Left 4 Dead 3" в файлах Counter-Strike 2 занимает лишь девять строк из достаточно большого количества кода, многие фанаты Valve уже с нетерпением ожидают анонса продолжения серии после того, как любимая компания застала их врасплох совершенно неожиданным представлением Counter- Strike 2.