Rockstar выделила целую команду для разработки специфического аспекта GTA 6

В сети появилась информация о том, что студия Rockstar выделила целую команду разработчиков для работы над весьма специфической частью игрового процесса долгожданной Grand Theft Auto 6.

Геймерам удалось найти крупицу информации о GTA 6 благодаря странице разработчика в сети Linkedin, сообщает 24 Канал.

Интересно Rockstar снова оскандалилась – студию обязали выплатить работникам компенсацию

GTA 6 будет иметь уникальную систему разбития стекла?

Один из программистов Rockstar обновил свой профиль в популярной соцсети, добавив обязанности, которые он выполнял во время работы над Grand Theft Auto 6.

В частности, он отметил, что работал над фоторежимом и системами рендеринга, но заинтересовало геймеров далеко не это.

Среди прочего, игродел "возглавлял работу над системой процедурного разбития стекла транспортных средств и объектов следующего поколения", сообщает @GTAVI_Countdown в X.

Проще говоря, его задачей было обеспечить, чтобы чтобы каждое разбитое окно, витрина или зеркало каждый раз разбивалось по-разному.

Интересно, что вскоре после огласки, разработчик "подчистил" описание должности, убрав детали, информирует @Urban_GTA_6.

Однако, это не остановило реакцию геймеров, которые уже уверены, что GTA 6 как минимум станет игрой десятилетия, если уж целая команда работает только над тем, чтобы в ней красиво и уникально разбивалось стекло.

Наконец игра, где физика разбитого стекла настолько хороша, что я могу сыграть роль разочарованного папы после того, как мой ребенок снова разбил дверь патио,

– пошутил пользователь X @Cryptonic_1st.

Напомним, что релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.

Последние новости о GTA 6: